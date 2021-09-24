Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 сентября

24 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4119,8 (-21,17) руб./грамм; на серебро - 53,19 (+0,02) руб./грамм; на платину - 2307,36 (-54,17) руб./грамм; на палладий - 4689,83 (-143,12) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,5448 руб. Минимальный курс евро составил 85,2475 руб., максимальный - 85,75 руб. Было заключено 5754 сделки.... Минимальный курс евро составил 85,2475 руб., максимальный - 85,75 руб. Было заключено 5754 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2861 руб. Минимальный курс юаня составил 11,258 руб., максимальный - 11,5173 руб. Было заключено 363 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,258 руб., максимальный - 11,5173 руб. Было заключено 363 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9472 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,705 руб., максимальный - 73,0875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,705 руб., максимальный - 73,0875 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне вместе с мировыми фондовыми площадками, сдерживающим фактором выступала высокая нефть. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%,... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%,... читать дальше

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Цены на нефть возобновили рост. Поддержку рынку на этой неделе оказывают рост спроса на топливо и данные о сокращении запасов нефти в США, пишет Trading Economics. Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после... Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после... читать дальше

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Указание Банка России о переносе срока вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов с 1 октября 2021 года на 1 апреля 2022 года зарегистрировано Минюстом, следует из сообщения ЦБ. Ранее сообщалось, что регулятор решил перенести на 1 апреля 2022... Ранее сообщалось, что регулятор решил перенести на 1 апреля 2022... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Атомэнергопром" на уровне "ruААА", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - стабильный. Как отмечается в пресс-релизе, АО "Атомэнергопром", являясь дочерней организацией "Росатома", представляет собой... Как отмечается в пресс-релизе, АО "Атомэнергопром", являясь дочерней организацией "Росатома", представляет собой... читать дальше

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В сентябре инфляционные ожидания перестали нарастать, но оставались повышенными, говорится в комментарии Банка России. По данным опроса ООО "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения на год вперед несколько снизились, но остались вблизи... По данным опроса ООО "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения на год вперед несколько снизились, но остались вблизи... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) следует приступить к сворачиванию программы выкупа активов на ноябрьском заседании, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. "По моему мнению, экономика США отвечает необходимым условиям, и я... "По моему мнению, экономика США отвечает необходимым условиям, и я... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1877 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9162 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,665 руб., максимальный - 73,05 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,665 руб., максимальный - 73,05 руб. Было... читать дальше

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Фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне растущей обеспокоенности инвесторов ситуацией с китайским застройщиком China Evergrande. Dow Jones и S&P, открывшие торги в минусе, перешли к росту на некоторое время, однако вскоре их снижение возобновилось. В четверг... В четверг... читать дальше

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Продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 740 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 729 тыс. домов (рост на 6,4% за месяц),... читать дальше

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Рыбаки РФ с начала этого года выловили 3,8 млн тонн рыбы, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. "При этом объем... читать дальше

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Доходы брендированных отелей прибрежного и горного кластеров Сочи оказались рекордными прошедшим летом, средний доход на номер достиг 11,2 тыс. рублей, что более чем вдвое превышает показатель мая-августа 2019 года, показало исследование консалтинговой компании... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.09 по 03.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Утилизационный сбор на автомобили, о планах индексации которого Минпромторг РФ объявил в начале этого года, с высокой вероятностью не будет повышен до 2022 года, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров. "Скорее всего, нет", - сказал министр, отвечая на вопрос о планах... читать дальше

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