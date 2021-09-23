Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 сентября

23 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 24 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4140,97 (-18,97) руб./грамм; на серебро - 53,17 (-0,1) руб./грамм; на платину - 2361,53 (+88,66) руб./грамм; на палладий - 4832,95 (+270,81) руб./грамм.

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"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций АФК "Система" серий 001Р-01, 001Р-04 - 001Р-15 на уровне "ruAA-", говорится в пресс-релизах агентства. В материалах "Эксперт РА" поясняется, что так как по данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные... В материалах "Эксперт РА" поясняется, что так как по данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 64324,131 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 466,207 млрд руб., или на...

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"Мосбиржа" зарегистрировала облигации ЛК "Европлан" серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,2766 руб. Минимальный курс евро составил 85,09 руб., максимальный - 85,5125 руб. Было заключено 6202... Минимальный курс евро составил 85,09 руб., максимальный - 85,5125 руб. Было заключено 6202... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7386 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5625 руб., максимальный - 73,27 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,5625 руб., максимальный - 73,27 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2596 руб. Минимальный курс юаня составил 11,235 руб., максимальный - 11,2817 руб. Было заключено 275 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,235 руб., максимальный - 11,2817 руб. Было заключено 275 сделок.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Тинькофф банка в иностранной и национальной валюте до "ВВ+" с "BB". Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

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Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации Альфа-банка серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-14-01326-B-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-14-01326-B-002P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с нефтью, внешние фондовые площадки также сохранили оптимистичный настрой после заседания Федрезерва США. Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил,... Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил,... читать дальше

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Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов форекс-дилеров, который содержит порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед совершением сделок на этом рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ. Изменения в стандарт... Изменения в стандарт... читать дальше

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Акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду - 4,8%, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, комментируя договоренности, достигнутые на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с... читать дальше

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Дискуссия о настройке системы налогообложения с крупным бизнесом не только решает фискальные задачи - это и первый шаг к углеродному налогу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Сегодня (первый вице-премьер) Андрей Рэмович Белоусов говорил о необходимости учета... "Сегодня (первый вице-премьер) Андрей Рэмович Белоусов говорил о необходимости учета... читать дальше

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Цены на газ в Европе предстоящей зимой будут выше, чем сейчас, по крайней мере в определенные дни, считает глава RWE Supply&Trading Андрее Страке. Причиной высоких цен на газ в Европе он назвал очень холодную и продолжительную зиму, что значительно истощило запасы. "То... Причиной высоких цен на газ в Европе он назвал очень холодную и продолжительную зиму, что значительно истощило запасы. "То... читать дальше

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Цены на нефть вновь повышаются в ходе волатильных торгов в четверг, достигнув максимальных значений за два месяца. Котировки демонстрировали рост на утренних торгах, однако в течение дня перешли к снижению. Позитивным фактором для нефтяного рынка стал опубликованный... Котировки демонстрировали рост на утренних торгах, однако в течение дня перешли к снижению. Позитивным фактором для нефтяного рынка стал опубликованный... читать дальше

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Центробанк Турции в четверг принял решение снизить ключевую процентную ставку, что стало неожиданностью для аналитиков и вызвало обвал лиры. Размер ставки по семидневным операциям РЕПО был уменьшен до 18% с 19% годовых. Размер ставки по семидневным операциям РЕПО был уменьшен до 18% с 19% годовых. Курс нацвалюты рухнул после объявления об... Курс нацвалюты рухнул после объявления об... читать дальше

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Правительство РФ и бизнес договорились о привязке НДПИ для металлургов к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых, а также о введении акциза на жидкую сталь, увязанного с динамикой мировых цен, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи... читать дальше

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