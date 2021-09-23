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23 сентября 2021 года 09:52
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 124,1 млрд руб.
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23 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 124,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 292,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.23 сентября 2021 года 14:14
Добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с), прогнозируют эксперты Bank of America (BofA). В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет Financial Times. На долю частных... читать дальше
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Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального роста. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:22 мск в четверг составляла $75,86 за баррель, что на $0,33 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше
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Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 во 2-й декаде сентября осталась на уровне 6,15%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде сентября не изменилось, оно осталась на уровне первой... читать дальше
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что стремительный рост цен на газ в Европе вызван ускоренным отказом от угольной генерации. Необходимо заранее просчитывать экономические последствия тех или иных шагов в процессе энергоперехода. В сентябре спотовые... читать дальше
.23 сентября 2021 года 13:29
Рынок продуктов питания на растительной основе за последние три года в России вырос более чем в два раза. В июле этого года он достиг 12,016 млрд рублей, что на 16% больше, чем год назад (10,4 млрд рублей), сообщила директор департамента сonsumer panel исследовательской компании... читать дальше
.23 сентября 2021 года 13:21
Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает, что объем перечислений в бюджет РФ в 2021 г. превысит прогнозные показатели, составив более 6 трлн рублей, сказал журналистам первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов. "В этом году мы уверенно идем к тому,... читать дальше
.23 сентября 2021 года 13:17
МФК "Займер" завершил размещение 3-летних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,7% годовых, купоны ежемесячные. Оферта не предусмотрена. По выпуску предусмотрена амортизация:... читать дальше
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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,94 пункта (0,098%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4034,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4058,15... читать дальше
.23 сентября 2021 года 13:14
Норвежский Центробанк сегодня повысил ключевую процентную ставку с нулевого уровня до 0,25% годовых. Таким образом, Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ приступил к подъему ставок, сниженных из-за пандемии COVID-19. В мае 2020 года, на пике пандемии, норвежский ЦБ... читать дальше
.23 сентября 2021 года 13:06
Российские нефтяные компании (НК) в январе-августе 2021 года пробурили 583,8 тыс. м разведочных скважин, что на 19,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года. По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 4,3% и достигла...
.23 сентября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 73,4527 руб.
Минимальное значение за месяц (с 24 августа по 23 сентября) - 73,4527 руб. за доллар, максимальное значение - 74,9575 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,24 руб. Это автоматическое сообщение.
.23 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,54/86,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал на 46...
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