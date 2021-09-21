Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3053 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки. Объем торгов составил 603,48 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,265 руб. за юань.

21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3053 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63056,333 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 203,744 млрд руб., или на...

.

АО "Лидер-инвест" завершило размещение облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в... Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг компании RSG International Ltd (холдинговая структура группы "Кортрос") до "BBB(RU)" с "BBB-(RU)" и изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8991 руб. Минимальный курс евро составил 85,58 руб., максимальный - 86,1225 руб. Было заключено 4847 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,58 руб., максимальный - 86,1225 руб. Было заключено 4847 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2171 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,99 руб., максимальный - 73,505 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,99 руб., максимальный - 73,505 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3053 руб. Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки.... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, и завершил вторник на повышательном тренде. Европейские рынки акций демонстрировали уверенный рост с утра после падения накануне, вызванного глобальным "медвежьим" трендом ввиду накала ситуации вокруг китайского... Европейские рынки акций демонстрировали уверенный рост с утра после падения накануне, вызванного глобальным "медвежьим" трендом ввиду накала ситуации вокруг китайского... читать дальше

.

Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2022-2024 гг. могут составить 250,5 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете РФ на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024... читать дальше

.

льфа-банк установил ставку 1-го купона двухлетних бондов серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей в размере 7,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 21 сентября с 11:00 до... Сбор заявок проходил 21 сентября с 11:00 до... читать дальше

.

Розничный рынок овощей и фруктов в РФ в 2021 году по сравнению с прошлым годом вырастет на 3,3%, до 22,2 млн тонн, следует из презентации центра "Ясные решения" на конференции в рамках деловой программы выставки World Food в Москве во вторник. С 2015 по 2020 годы рынок... С 2015 по 2020 годы рынок... читать дальше

.

Минфин РФ предлагает ввести акциз на жидкую сталь, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, внесенных министерством для рассмотрения на заседании правительства во вторник. Ставка акциза на жидкую сталь будет определяться в рублях за тонну с учетом средней за... Ставка акциза на жидкую сталь будет определяться в рублях за тонну с учетом средней за... читать дальше

.

В 2022 году поступление в федеральный бюджет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) прогнозируется в объеме 29,8 млрд руб., в 2023 году - 27,1 млрд руб., в 2024 году - 26,4 млрд... читать дальше

.

Нефтяные цены перешли к снижению после существенного роста ранее в течение дня. Инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics. Инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics. Спрос на нефть может не... Спрос на нефть может не... читать дальше

.

ТБ в рамках оферты приобрел 143 тыс. 230 биржевых облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные... ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2146 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,09 руб., максимальный - 73,46 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,09 руб., максимальный - 73,46 руб. Было... читать дальше

.

Расходы России на национальную оборону в 2022-2024 годах составят более 10,8 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трехлетку. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн... "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн... читать дальше

.