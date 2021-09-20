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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 сентября в размере 72,5602 руб., евро - 85,4614 руб.
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Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) меняет подходы работы с владельцами рухнувших банков: им предлагают сотрудничать и рассчитаться с кредиторами, а взамен - не получить иск об убытках. Об этом "Ведомостям" рассказал первый заместитель...
 
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Традиционные подходы к регулированию трудовых отношений становятся неэффективными в условиях роста платформенной занятости и требуют пересмотра, следует из исследования Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической...
 
20 сентября 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 сентября в размере 72,5602 руб., евро - 85,4614 руб.

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20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 72,5602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,73 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 85,4614 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,92 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 20 сентября снижается
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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 57,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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20 сентября 2021 года 10:11
Цена газа в Европе превысила $850 за тысячу куб. м
Спотовая цена газа в Европе в понедельник утром возобновила рост после традиционной коррекции в конце недели.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров,...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 10:03
Российский фондовый рынок начал торги падением индексов на 1,2-1,7%
Сегодняшние торги российский рынок акций начал существенным падением фондовых индикаторов из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая.

По итогам торгов в...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 71,88/74,37 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,88/74,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи...
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20 сентября 2021 года 09:57
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20 сентября 2021 года 09:49
Минфин обозначил майнингу объемы допвыплат в бюджет-2022 по отраслям, основная нагрузка ляжет на чермет
Минфин обозначил майнингу объемы дополнительных выплат в бюджет 2022 года по отраслям: компании черной металлургии и производители коксующегося угля должны обеспечить 130 млрд рублей, цветная металлургия - 23 млрд рублей, отрасль минеральных удобрений - 10 млрд рублей, пишут...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:42
За год состояние 25 богатейших семей мира выросло на $312 млрд
Совокупное состояние 25 богатейших семей мира за последний год увеличилось на $312 млрд (22%) - до $1,7 трлн, благодаря подъему фондовых рынков и доступности ликвидности, свидетельствуют данные Bloomberg.

Лидером рейтинга Bloomberg Billionaires четвертый год подряд...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:34
За первое полугодие товарооборот между Россией и Арменией вырос более чем на 17%
Россия может предложить Армении реализацию перспективных инвестиционных проектов как в самой республике, так и в Закавказье в целом, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"За январь-июль 2021 года рост товарооборота между Арменией и Россией составил 17,2%. Есть...    читать дальше
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 сентября составили по Российской Федерации 3461,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3277 млрд руб.

На...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 228,5 млн
Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составляет 228 млн 502 тыс. 47, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:09
ВТБ разместит 21 сентября однодневные бонды серии КС-4-99 на 50 млрд рублей
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-99 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:09
Доллар США дорожает к евро и фунту в ожидании заседания ФРС
В ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает относительно евро и фунта стерлингов, но ослабляется в паре с иеной.

Внимание трейдеров на этой неделе приковано к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ, как ожидается, прольет свет на...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:04
Сегодня вступают в силу итоги квартального пересмотра индексов FTSE и MVIS
Итоги квартального пересмотра индексов FTSE и MVIS вступают в силу сегодня. Результаты квартального пересмотра индексов FTSE были объявлены 20 августа после закрытия торгов, а индексов MVIS - 10 сентября после закрытия торгов.

В сегмент компаний малой рыночной...    читать дальше
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