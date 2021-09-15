ЦБ РФ установил курс евро с 16 сентября в размере 86,0674 руб.

15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 86,0674 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,94 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,7 пункта (0,362%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4070,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4080,17 (+0,6%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Центральный банк РФ видит высокие риски в развитии рынка криптовалют, ведет работу с банками с целью ограничить переводы платежей в пользу криптовалютных бирж, готовит законодательные изменения, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. "Мы проводим работу с банковской... "Мы проводим работу с банковской... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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Минфин и Банк России могут отменить второй тип индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), если будет веден третий тип счетов (ИИС-3), так как их концепции примерно одинаковы, рассказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах Международного банковского форума,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям АО "Лидер-инвест" серии БО-П03 объемом от 8 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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"Газпром нефть" в 2021 году планирует довести добычу углеводородов до более 100 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщил глава компании Александр Дюков журналистам. Такой планки компания планировала достичь по итогам 2020 года, однако ввиду сделки ОПЕК+ эти планы... Такой планки компания планировала достичь по итогам 2020 года, однако ввиду сделки ОПЕК+ эти планы... читать дальше

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В четверг, 16 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51,56 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 16 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,8 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 16 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,79 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Среднесуточная добыча природного газа "Газпрома" в первой половине сентября 2021 года составляет 1,367 млрд куб. м, что является максимальным показателем за последние 13 лет - с 2008 года, следует из оперативной производственной сводки "Газпрома". Год назад, в сентябре... Год назад, в сентябре... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9885 руб. Минимальный курс евро составил 85,84 руб., максимальный - 86,215 руб. Было заключено 2765 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,84 руб., максимальный - 86,215 руб. Было заключено 2765 сделок.... читать дальше

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Банк России не верит в возможную олигополию на банковском рынке, наоборот, впервые за последние годы видит интерес к этому сектору со стороны внешних инвесторов, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По словам Швецова, он не верит в тезис о том, что в будущем... По словам Швецова, он не верит в тезис о том, что в будущем... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4219,32 (+37,62) руб./грамм; на серебро - 55,83 (+0,66) руб./грамм; на платину - 2190 (-45,04) руб./грамм; на палладий - 4609,54 (-201,87) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Нефтяные цены продолжают расти и находятся на максимальных отметках за последние 6 недель. Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API), которые указали на более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США. Ноябрьские фьючерсы на Brent на... Ноябрьские фьючерсы на Brent на... читать дальше

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Производство пропилена на нефтеперерабатывающих заводах стоит поддерживать за счет введения обратного акциза на него, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Почему пропилен? Почти весь произведенный в России пропилен применяется как сырье для нефтехимии на внутреннем... "Почему пропилен? Почти весь произведенный в России пропилен применяется как сырье для нефтехимии на внутреннем... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,73 пункта (0,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4061,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4080,17 (+0,6%) пункта,... читать дальше

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