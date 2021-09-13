Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -128,5 млрд руб.

13 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -128,5 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 63931,806 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 527,173 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 72 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3159 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2878 руб., максимальный - 11,3514 руб. Была заключена 471 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,2878 руб., максимальный - 11,3514 руб. Была заключена 471 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9585 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6825 руб., максимальный - 73,2225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,6825 руб., максимальный - 73,2225 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9915 руб. Минимальный курс евро составил 85,8 руб., максимальный - 86,365 руб. Было заключено 7698 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,8 руб., максимальный - 86,365 руб. Было заключено 7698 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, завершил понедельник уверенным ростом. Европейские рынки акций росли с начала торговой сессии после падения по итогам последних торгов на прошлой неделе. Европейские рынки акций росли с начала торговой сессии после падения по итогам последних торгов на прошлой неделе. Рынки акций АТР закрылись на позитиве, исключением стал... Рынки акций АТР закрылись на позитиве, исключением стал... читать дальше

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Средние розничные цены на бензин в Москве за неделю с 6 по 13 сентября продолжили снижаться: Аи-92 и Аи-95 подешевели на 4 коп./л, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). По данным на 13 сентября, Аи-92 подешевел до 46,03 руб., Аи-95 - до 50,99... По данным на 13 сентября, Аи-92 подешевел до 46,03 руб., Аи-95 - до 50,99... читать дальше

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На прошлой неделе цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) обновили 7-летний максимум и достигли $303 за тонну (FOB), следует из мониторинга "СовЭкона". За неделю рост составил $2. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России и слабо предсказуемая экспортная... За неделю рост составил $2. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России и слабо предсказуемая экспортная... читать дальше

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в понедельник журналистам, что чартерные туристические программы в регионы, которые туроператоры организуют при поддержке Федерального агентства по туризму помогут решить проблемы транспортной связанности страны. "Практически все... "Практически все... читать дальше

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Нефть дорожает в понедельник, при этом цена сорта WTI поднялась выше отметки $70 за баррель впервые за неделю. В том числе это обусловлено тем, что ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с. В том числе это обусловлено тем, что ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с. Организация... Организация... читать дальше

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Сбор овощей и зеленых культур в зимних теплицах в РФ с начала года вырос на 8% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до более 1 млн тонн, сообщил Минсельхоз. В частности, урожай тепличных огурцов увеличился на 1,7% - до 580 тыс. тонн, томатов - на 19,1% -... В частности, урожай тепличных огурцов увеличился на 1,7% - до 580 тыс. тонн, томатов - на 19,1% -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9818 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,735 руб., максимальный - 73,21 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,735 руб., максимальный - 73,21 руб. Было... читать дальше

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Программа кешбэка на туры по России с 2022 года будет работать, как и должна, только в низкий туристический сезон, в высокий сезон она не нужна, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. "В этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера, со следующего года мы... "В этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера, со следующего года мы... читать дальше

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Объем торгов на китайской National Equities Exchange and Quotation (NEEQ) с начала текущего года достиг 118,9 млрд юаней ($18,4 млрд), по данным на пятницу. В том числе объем сделок за минувшую неделю (с 6 по 10 сентября) составил 17,83 млрд юаней, что на 120% превысило... В том числе объем сделок за минувшую неделю (с 6 по 10 сентября) составил 17,83 млрд юаней, что на 120% превысило... читать дальше

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Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник достигла 62 евро за кВт.ч, или $755 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) в понедельник... Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) в понедельник... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в понедельник на позитивной ноте, однако затем Nasdaq Composite перешел к снижению. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:13 мск увеличилось на 0,6% и составляло 34801,63 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:13 мск увеличилось на 0,6% и составляло 34801,63 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Evraz Group на уровне "BB+". Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Мы уверены, что отношение... "Мы уверены, что отношение... читать дальше

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