Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 42,9 млрд руб.

10 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 42,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63404,633 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 29,563 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1778 руб. Минимальный курс евро составил 86,02 руб., максимальный - 86,54 руб. Было заключено 6482 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,02 руб., максимальный - 86,54 руб. Было заключено 6482 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8347 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,685 руб., максимальный - 73,1675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,685 руб., максимальный - 73,1675 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3226 руб. Минимальный курс юаня составил 11,302 руб., максимальный - 11,3654 руб. Было заключено 279 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,302 руб., максимальный - 11,3654 руб. Было заключено 279 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи и небольшим снижением по индексу РТС. Индекс МосБиржи смог преодолеть рубеж 4000 пунктов во главе с бумагами металлургов. При этом реакция рынка на решение об умеренном повышении ставки ЦБ РФ оказалась... читать дальше

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Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в небольшом плюсе. Трейдеры оценивают решение Китая начать продажу нефти из госзапасов и продолжают следить за ситуацией с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", пишет MarketWatch. Трейдеры оценивают решение Китая начать продажу нефти из госзапасов и продолжают следить за ситуацией с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", пишет MarketWatch. WTI... WTI... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2978 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7455 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,65 руб., максимальный - 72,96 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,65 руб., максимальный - 72,96 руб. Было... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ (определенное по методологии платежного баланса) в июле 2021 года увеличилось на 27% - до $23,191 млрд по сравнению с июнем ($18,303 млрд) и стало новым историческим максимумом, свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦБ... читать дальше

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Положительное внешнеторговое сальдо Белоруссии по итогам января-июля 2021 года составило $2,01 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в материалах Нацбанка страны. Внешнеторговый оборот вырос на 30%, до $50,27 млрд. Экспорт... Внешнеторговый оборот вырос на 30%, до $50,27 млрд. Экспорт... читать дальше

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Фондовая Америка торгуется без единой динамики. Dow Jones Industrial Average перешел к снижению на торгах в пятницу после уверенного роста в начале торгов. S&P колеблется между ростом и снижением, Nasdaq Composite продолжает подъем. Позитивным для рынка фактором стало... Позитивным для рынка фактором стало... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13.09 по 19.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который вводит для граждан механизм возврата списанных банком с их счетов средств для погашения кредитов, если данные средства можно отнести к категории единовременной социальной поддержки. Банки также должны будут... читать дальше

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Группа "Черкизово" в августе 2021 года увеличила объем реализации куриного мяса на 2% по сравнению с показателем за август 2020 года, до 59,34 тыс. тонн. Цена реализации повысилась на 26% год к году и не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив 136,75... Цена реализации повысилась на 26% год к году и не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив 136,75... читать дальше

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Банк России в случае необходимости готов будет еще раз повысить коэффициенты риска для снижения роста беззалогового потребительского кредитования, но считает возможности этого инструмента ограниченными, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы будем готовы рассмотреть... "Мы будем готовы рассмотреть... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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