Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3463,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 765,58 млрд руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 сентября составили по Российской Федерации 3463,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3224,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2235 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2065,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 сентября составили 765,58 млрд руб. против 2073,80141 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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