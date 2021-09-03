Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2941,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1055,03 млрд руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 сентября составили по Российской Федерации 2941,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2721,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3256 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3033,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 сентября составили 1055,03 млрд руб. против 994,07611 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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