Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 августа

11 августа. FINMARKET.RU -РФ с 12 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4123,87 (+31,46) руб./грамм; на серебро - 55,68 (+0,34) руб./грамм; на платину - 2385,31 (+45,17) руб./грамм; на палладий - 6271,24 (+116,83) руб./грамм.

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Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в июле выросла на 0,9 процентных пункта (п.п.) и к концу отчетного периода составила 19,9%, говорится в опубликованном на сайте ЦБ РФ "Обзоре рисков финансовых рынков". При... При... читать дальше

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ЦБ РФ считает приемлемым текущий уровень нормативов краткосрочной ликвидности и достаточности капитала брокерских организаций, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ. ЦБ РФ с 1 октября планирует установить для брокеров обязанность соблюдать нормативные... ЦБ РФ с 1 октября планирует установить для брокеров обязанность соблюдать нормативные... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в среду, при этом индикатор Dow Jones в определенный момент сессии обновил рекордный максимум. Трейдеры оценивают очередную порцию статистических данных. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на... Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на... читать дальше

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1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-70 на 14 млрд 24,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Доллар развернулся вниз относительно евро и иены на торгах в среду. Трейдеры оценивают статданные по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4%... Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4%... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в первом полугодии 2021 года выросло на 35% и составило $67,514 млрд по сравнению с $50,003 млрд в январе-июне прошлого года, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 6... Объем экспорта за 6... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 97,9036% от номинала, что соответствует доходности 7,36% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне июня и была максимальной почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,83 пункта (0,565%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3884,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3886,57 (+0,63%) пункта,... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новый прогноз составляет 77 млн тонн против прежних 78,5 млн тонн. "Это связано с тем, что... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,05/74,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи не...

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Законопроект о передаче надзора за лизинговыми компаниями с участием государства под контроль ЦБ нуждается в корректировке: функции регулятора следует отдать Минэкономразвития, а функции контроля - ЦБ, считает председатель экспертного совета Госдумы по небанковским... читать дальше

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В четверг, 12 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 6,84 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 12 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70,51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение на торгах в среду и теряют около 2% после подъема более чем на 2% по итогам предыдущей сессии. Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь... Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3771 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6963 руб. Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 86,87 руб. Было заключено 2680 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 86,87 руб. Было заключено 2680 сделок.... читать дальше

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