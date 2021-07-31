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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
Уровень одобрения ипотеки упал до 4-летнего минимума
Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет. К началу июля кредитные организации одобрили 66% заявок на получение ипотеки. Это на 9 п.п. меньше, чем годом ранее, когда их доля равнялась 75%,...
 
Кто войдет в СП по развитию Единой биометрической системы
В СП по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) помимо "Ростелекома" и Сбербанка может войти ряд других крупнейших банков, пишет "Коммерсант". 28 июля состоялось совещание ЦБ с крупными банками, на котором обсуждалось создание последними СП с...
 
Виноделы просят ввести мораторий на действие нового закона о классификации вин
Сразу несколько отраслевых объединений российских виноделов обратились к премьеру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором предлагают ввести мораторий или переходный период в действии федерального закона №345-ФЗ, который установил новые требования...
 

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31 июля 2021 года 17:53
Среди мужских профессий женщины хотели бы попробовать силы в качестве пилотов
После вступления в силу приказа Минтруда, женщинам стали доступны более ста "мужских" профессий. Исследовательский центр портала SuperJob.ru выяснил в каких традиционно мужских и женских сферах деятельности соответственно россияне хотели бы попробовать поработать....    читать дальше
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31 июля 2021 года 17:05
За июнь средний размер автокредита в РФ сократился на процент
В июне 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,09 млн. руб. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита незначительно снизился - на 1,1% (в мае 2021 года – 1,11 млн. руб.). При этом с начала года...    читать дальше
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31 июля 2021 года 16:12
Правительство выделит дополнительно 2 млрд руб. на поддержку системообразующих предприятий
На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет направлено ещё 2,04 млрд рублей, сообщается на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В марте на эти цели уже было выделено 3,9 млрд рублей. Теперь же...    читать дальше
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31 июля 2021 года 15:29
Одобрено расширение границ территорий опережающего развития в Приморском крае и ЕАО
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства..

Это решение...    читать дальше
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31 июля 2021 года 14:34
Родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента выплату со 2 августа
Родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента РФ единовременную выплату в 10 тыс. рублей со 2 августа, сообщается на сайте правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы планировали провести выплату...    читать дальше
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31 июля 2021 года 13:41
SEC потребует раскрытия дополнительной информации китайскими компаниями, планирующих IPO в США
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует раскрытия дополнительной информации китайскими компаниями, планирующими размещение акций в США, заявил глава SEC Гэри Генслер.

Такое решение было принято регулятором в связи с недавним ужесточением Пекином требований...    читать дальше
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31 июля 2021 года 13:07
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Упрощённый порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства..

Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность...    читать дальше
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31 июля 2021 года 12:08
Хуснуллин оценил ущерб от последствий ливней в Крыму в 4,6 млрд руб.
Для ликвидации последствий сильных ливней и подтоплений в Крыму потребуется около 4,6 млрд рублей, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "На сегодняшний день подтверждённый размер ущерба - 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, замена аварийного жилья, ремонт...    читать дальше
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31 июля 2021 года 11:48
В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 807 случаев, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 807 в 85...    читать дальше
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31 июля 2021 года 11:28
Площадь под озимой пшеницей в РФ в 2021 году снизилась на 7,5%
Росстат уточнил посевные площади под сельхозкультурами в этом году. Согласно материалам ведомства, площадь под озимой пшеницей под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий составила 15,6 млн га (10,4 млн га в сельхозпредприятиях), что на 7,5% меньше, чем годом...    читать дальше
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31 июля 2021 года 11:11
China Telecom намерена провести IPO в Шанхае
Китайский оператор связи China Telecom Corp. планирует размещение акций в Шанхае. Компания предложит инвесторам до 10,4 млрд акций, говорится в проспекте размещения. Исходя из стоимости акций China Telecom в Гонконге, стоимость такого пакета составляет $4,16 млрд, пишет...    читать дальше
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31 июля 2021 года 10:59
В 1-м полугодии Россия нарастила производство товарной рыбы на 25%
Рыбоводы РФ в первом полугодии этого года произвели 211 тыс. тонн продукции аквакультуры, что на 25% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Основной объем рыбы и других гидробионтов выращен предприятиями Северо-Западного...    читать дальше
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31 июля 2021 года 10:46
Число зафиксированных случаев заражений COVID-19 в мире превысило 197 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 197 млн 368 тыс. 310, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 208 тыс. 555...    читать дальше
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31 июля 2021 года 10:37
Россия и Турция могут заключить соглашение на транзит газа
Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции после МПК.

"Мы подробно обсудили ситуацию с реализацией крупнейших наших проектов, в частности строительство...    читать дальше
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31 июля 2021 года 10:14
ИКАР понизил прогноз сбора пшеницы в РФ в текущем году до 78,5 млн тонн
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. "Наш новый прогноз - 78,5 млн тонн пшеницы, в первой половине июля мы оценивали сбор в 81,5 млн тонн", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий...    читать дальше
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31 июля 2021 года 09:48
Россия сможет увеличить добычу нефти на 100 тыс. б/с с августа в рамках сделки ОПЕК+
Россия сможет нарастить добычу нефти на 100 тыс. б/с с августа в рамках сделки ОПЕК+, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, исполнение сделки ОПЕК+ в июле близко к 100%.

"Около 100% будет в июле, у нас сильной волатильности нет в этом плане,...
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