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31 июля 2021 года 17:53
После вступления в силу приказа Минтруда, женщинам стали доступны более ста "мужских" профессий. Исследовательский центр портала SuperJob.ru выяснил в каких традиционно мужских и женских сферах деятельности соответственно россияне хотели бы попробовать поработать.... читать дальше
.31 июля 2021 года 17:05
В июне 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,09 млн. руб. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита незначительно снизился - на 1,1% (в мае 2021 года – 1,11 млн. руб.). При этом с начала года... читать дальше
.31 июля 2021 года 16:12
На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет направлено ещё 2,04 млрд рублей, сообщается на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В марте на эти цели уже было выделено 3,9 млрд рублей. Теперь же... читать дальше
.31 июля 2021 года 15:29
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.. Это решение... читать дальше
.31 июля 2021 года 14:34
Родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента РФ единовременную выплату в 10 тыс. рублей со 2 августа, сообщается на сайте правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы планировали провести выплату... читать дальше
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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует раскрытия дополнительной информации китайскими компаниями, планирующими размещение акций в США, заявил глава SEC Гэри Генслер. Такое решение было принято регулятором в связи с недавним ужесточением Пекином требований... читать дальше
.31 июля 2021 года 13:07
Упрощённый порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.. Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность... читать дальше
.31 июля 2021 года 12:08
Для ликвидации последствий сильных ливней и подтоплений в Крыму потребуется около 4,6 млрд рублей, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "На сегодняшний день подтверждённый размер ущерба - 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, замена аварийного жилья, ремонт... читать дальше
.31 июля 2021 года 11:48
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 807 случаев, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 807 в 85... читать дальше
.31 июля 2021 года 11:28
Росстат уточнил посевные площади под сельхозкультурами в этом году. Согласно материалам ведомства, площадь под озимой пшеницей под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий составила 15,6 млн га (10,4 млн га в сельхозпредприятиях), что на 7,5% меньше, чем годом... читать дальше
.31 июля 2021 года 11:11
Китайский оператор связи China Telecom Corp. планирует размещение акций в Шанхае. Компания предложит инвесторам до 10,4 млрд акций, говорится в проспекте размещения. Исходя из стоимости акций China Telecom в Гонконге, стоимость такого пакета составляет $4,16 млрд, пишет... читать дальше
.31 июля 2021 года 10:59
Рыбоводы РФ в первом полугодии этого года произвели 211 тыс. тонн продукции аквакультуры, что на 25% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росрыболовство. Основной объем рыбы и других гидробионтов выращен предприятиями Северо-Западного... читать дальше
.31 июля 2021 года 10:46
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 197 млн 368 тыс. 310, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 208 тыс. 555... читать дальше
.31 июля 2021 года 10:37
Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции после МПК. "Мы подробно обсудили ситуацию с реализацией крупнейших наших проектов, в частности строительство... читать дальше
.31 июля 2021 года 10:14
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. "Наш новый прогноз - 78,5 млн тонн пшеницы, в первой половине июля мы оценивали сбор в 81,5 млн тонн", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий... читать дальше
.31 июля 2021 года 09:48
Россия сможет нарастить добычу нефти на 100 тыс. б/с с августа в рамках сделки ОПЕК+, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, исполнение сделки ОПЕК+ в июле близко к 100%. "Около 100% будет в июле, у нас сильной волатильности нет в этом плане,...
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