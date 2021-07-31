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На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет направлено ещё 2,04 млрд рублей, сообщается на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства..

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Родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента РФ единовременную выплату в 10 тыс. рублей со 2 августа, сообщается на сайте правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует раскрытия дополнительной информации китайскими компаниями, планирующими размещение акций в США, заявил глава SEC Гэри Генслер.

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Упрощённый порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства..

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Рыбоводы РФ в первом полугодии этого года произвели 211 тыс. тонн продукции аквакультуры, что на 25% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росрыболовство.

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Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции после МПК.

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Россия сможет нарастить добычу нефти на 100 тыс. б/с с августа в рамках сделки ОПЕК+, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, исполнение сделки ОПЕК+ в июле близко к 100%.

"Около 100% будет в июле, у нас сильной волатильности нет в этом плане,...