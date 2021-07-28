Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1408,8 млрд руб.

28 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -1408,8 млрд руб.

.

ЦБ РФ с 29 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4258,18 (-8,68) руб./грамм; на серебро - 58,68 (-0,95) руб./грамм; на платину - 2501,47 (+1,4) руб./грамм; на палладий - 6174,4 (-53,23) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Общий объем внешнего финансирования для проекта "Арктик СПГ 2" планируется в размере около 9,2 млрд евро, сообщил "НОВАТЭК" в своей отчетности. Компания напоминает, что в апреле 2021 года "Арктик СПГ 2" подписал договор с синдикатом российских банков (ВЭБ, Сбербанк,... Компания напоминает, что в апреле 2021 года "Арктик СПГ 2" подписал договор с синдикатом российских банков (ВЭБ, Сбербанк,... читать дальше

.

ООО "Промомед ДМ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Это соответствует доходности к погашению в размере 9,67%... Это соответствует доходности к погашению в размере 9,67%... читать дальше

.

ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании "МСБ-Лизинг" на уровне "ruВВ", по рейтингу установлен "позитивный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. По мнению агентства, рейтинг компании обусловлен слабыми рыночными... По мнению агентства, рейтинг компании обусловлен слабыми рыночными... читать дальше

.

Банк России готов дать возможность биржам регистрировать выпуски облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, говорится в проекте для общественного обсуждения "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов"... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,43 пункта (0,681%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3758,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3764,82 (+0,85%) пункта,... читать дальше

.

Пассажиропоток "Внуково" в 1-м полугодии 2021 г. упал на 25,9% к "доковидному" 2019 г., до 7,946 млн человек (включая детей до двух лет), следует из данных Росавиации. По сравнению с 1-м полугодием 2020 г., когда перевозки были существенно ограничены из-за COVID-19, рост... читать дальше

.

28 июля. FINMARKET.RU -Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP во 2-м квартале 2021 года выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. "Яндекс" представил финансовые результаты на сопоставимой... читать дальше

.

Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года. Чистая прибыль в апреле-июне составила 1,65 млрд евро по сравнению с чистым убытком в 878 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в... Чистая прибыль в апреле-июне составила 1,65 млрд евро по сравнению с чистым убытком в 878 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в... читать дальше

.

Цены на нефть продолжают плюсовать на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе. Между тем опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" и потенциальных последствий для мировой экономики... Между тем опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" и потенциальных последствий для мировой экономики... читать дальше

.

По итогам 1-го финквартала, завершившемся 30 июня, чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor Co. составила 114,53 млрд иен ($1,04 млрд) по сравнению с убытком в 285,59 млрд иен за аналогичный период предыдущего фингода, говорится в сообщении компании. Эксперты,... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 98,8359% от номинала, что соответствует доходности 7,02% годовых, говорится в сообщении Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

.

Банк России планирует расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов",... читать дальше

.

Благосостояние американцев выросло на $19 трлн с 2019 года, сообщает MarketWatch со ссылкой на обзор аналитиков Oxford Economics, подготовленный на основании данных Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как отмечается в сообщении, ФРС оценивает благосостояние... Как отмечается в сообщении, ФРС оценивает благосостояние... читать дальше

.

В июне 2021 года выдача автокредитов снизилась на 4,2% - до 84,9 тыс. по сравнению с 88,7 тыс. в мае 2021 года, сообщается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в сравнении с рекордным апрелем текущего года падение составило 21,3%. Вместе с... Вместе с... читать дальше

.

В 1-м полугодии т.г. объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), по предварительным оценкам Российского экспортного центра (РЭЦ), увеличился к аналогичному периоду 2020 года на 30% и превысил $82 млрд. "Основными драйверами экспортного роста по-прежнему остаются... "Основными драйверами экспортного роста по-прежнему остаются... читать дальше

.