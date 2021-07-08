.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 25 июня по 2 июля на 6866 тыс. баррелей, бензина - упали на 6075 тыс. баррелей
.
08 июля 2021 года 18:01
Запасы нефти в США упали за период с 25 июня по 2 июля на 6866 тыс. баррелей, бензина - упали на 6075 тыс. баррелей
|0
8 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6866 тыс. баррелей - до 445,476 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 6075 тыс. баррелей и составили 235,497 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1616 тыс. баррелей, достигнув 138,692 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 4000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 150 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 июля снизилась на 0,87% и составила 60406,246 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60406,246 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 531,525 млрд руб., или на...
.08 июля 2021 года 19:17
"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации Росбанка серии БО-002Р-09 объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-02272-B-002P. Сбор заявок... читать дальше
.08 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5763 руб. Минимальный курс юаня составил 11,486 руб., максимальный - 11,6114 руб. Было заключено 493 сделки.... читать дальше
.08 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8223 руб. Минимальный курс евро составил 88 руб., максимальный - 89,185 руб. Было заключено 6918 сделок.... читать дальше
.08 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6955 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0668 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,6225 руб., максимальный - 75,35 руб. Было... читать дальше
.08 июля 2021 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 28 июня по 4 июля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях рост составлял 0,1%. С начала года бензин подорожал на 4,6%. По данным Росстата, к 5 июля... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:59
Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе и снижающихся в течение дня нефтяных цен. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов в... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:56
"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации ПАО "КАМАЗ" серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-55010-D-001P. Сбор заявок на... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:47
Цены на нефть перешли к росту после публикации недельных данных о запасах топлива в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Это минимальный показатель с... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:40
АКРА повысило рейтинг головной компании "Азбуки вкуса" и выпуска облигаций "Городского супермаркета" до уровня "A-(RU)", изменило прогноз на "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания ООО "Городской супермаркет", которое в свою очередь является операционной компанией торговой сети "Азбука вкуса") до уровня "A-(RU)", прогноз по... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:39
Минцифры продлило до 1 декабря эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам, сообщили "Интерфаксу" в министерстве. Эксперимент был запущен с 1 апреля 2020 года и несколько раз продлевался, последний раз - до 30 июня. В перечень социально значимых... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:23
Минздрав РФ готов к диалогу с Евросоюзом о взаимном признании электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сообщил Кузнецов... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:15
Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в 2020 году снова стал основным направлением поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), тогда как в 2019 году большая их часть пришлась на Европу, свидетельствуют данные ежегодного статистического обзора BP. В 2020 году... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:12
"Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Торговый Дом СИНТЕКОМ" объемом 1 млрд рублей серии БО-ПО1, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00037-L-001P-02E. Срок действия программы - 10 лет, облигации в рамках... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:07
Президент РФ Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом. Также указом Путина, который опубликован на портале правовой информации, отменяется содержавшаяся в прежнем... читать дальше
.08 июля 2021 года 18:01
Запасы нефти в США упали за период с 25 июня по 2 июля на 6866 тыс. баррелей, бензина - упали на 6075 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6866 тыс. баррелей - до 445,476 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 6075 тыс. баррелей и составили 235,497 млн баррелей,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.