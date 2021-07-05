.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2038,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2260,28 млрд руб.
.
05 июля 2021 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2038,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2260,28 млрд руб.
|0
5 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июля составили по Российской Федерации 2038,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1892,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2878,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2689,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июля составили 2260,28 млрд руб. против 1320,81781 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 июля 2021 года 11:22
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО "Банк Уралсиб" до уровня ВВВ(RU), прогноз "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки риск-профиля до... читать дальше
.05 июля 2021 года 11:20
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-43 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Дисконтные облигации... читать дальше
.05 июля 2021 года 11:14
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг КБ "Центр-инвест" и его облигаций на уровне "А(RU)", прогноз "стабильный", говорится в сообщении компании. Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг КБ "Центр-инвест" обусловлен... читать дальше
.05 июля 2021 года 10:55
Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе аудиторской деятельности. Закон предусматривает, что обязательный аудит финансовой отчетности смогут проводить исключительно аудиторские компании. Пока его могут осуществлять как организации, так и индивидуальные аудиторы,... читать дальше
.05 июля 2021 года 10:47
ОАЭ не поддержат план других стран ОПЕК+ по продлению соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена, заявили в Минэнерго ОАЭ. Страна согласна на увеличение производства нефти ОПЕК+... читать дальше
.05 июля 2021 года 10:39
Оборот торгов на "Санкт-Петербургской бирже" в июне 2021 года вырос на 40,7% и составил $37,53 млрд по сравнению с $26,67 млрд в мае текущего года. По сравнению с июнем 2020 года, когда оборот составлял $14,64 млрд, показатель подскочил в 2,6 раза, следует из сообщения торговой... читать дальше
.05 июля 2021 года 10:27
Сегодня на форуме Иннопром-2021 подписано соглашение о создании в Свердловской области научно-промышленного кластера двойного назначения металлургии и металлообработки. Руководитель межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения... читать дальше
.05 июля 2021 года 10:19
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии пакета оптимизационных поправок к закону "О контрактной системе" (N44-ФЗ), направленных на упрощение и автоматизацию госзакупок. Эти поправки предусматривают сокращение числа видов закупочных процедур, сроков их проведения,... читать дальше
.05 июля 2021 года 10:12
ЦБ РФ 1 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил также 10,6 млрд рублей. В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9... читать дальше
.05 июля 2021 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Европейские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в... читать дальше
.05 июля 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 71,82/74,43 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,82/74,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...
.05 июля 2021 года 09:57
"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение о приобретении 50-процентной операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике путем покупки холдинговой компании, владеющей компанией-оператором. Сумма сделки составляет $435 млн плюс фактически понесенные в 2021 году расходы по состоянию на дату... читать дальше
.05 июля 2021 года 09:50
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1069,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.05 июля 2021 года 09:39
Доллар США дорожает относительно евро, стабилен к иене на торгах в понедельник. В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду. Как сообщалось, ФРС сохранила базовую... читать дальше
.05 июля 2021 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2038,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2260,28 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июля составили по Российской Федерации 2038,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1892,9 млрд руб. На начало... читать дальше
.05 июля 2021 года 09:21
Июньский индекс PMI указал на дальнейшее расширение деловой активности в сфере услуг РФ - IHS Markit
Индекс PMI сферы услуг России в июне 2021 года составил 56,5 пунктов, слегка опустившись с майского значения 57,5 пункта, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Результаты июня указали на дальнейшее ежемесячное расширение деловой активности в сфере услуг... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.