Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2038,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2260,28 млрд руб.

5 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июля составили по Российской Федерации 2038,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1892,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2878,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2689,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июля составили 2260,28 млрд руб. против 1320,81781 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.