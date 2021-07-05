ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,6175 руб., евро - 87,0748 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,35 коп.

5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО "Банк Уралсиб" до уровня ВВВ(RU), прогноз "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки риск-профиля до... Как говорится в сообщении агентства, повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки риск-профиля до... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-43 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Дисконтные облигации... Дисконтные облигации... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг КБ "Центр-инвест" и его облигаций на уровне "А(RU)", прогноз "стабильный", говорится в сообщении компании. Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг КБ "Центр-инвест" обусловлен... Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг КБ "Центр-инвест" обусловлен... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе аудиторской деятельности. Закон предусматривает, что обязательный аудит финансовой отчетности смогут проводить исключительно аудиторские компании. Пока его могут осуществлять как организации, так и индивидуальные аудиторы,... читать дальше

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ОАЭ не поддержат план других стран ОПЕК+ по продлению соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена, заявили в Минэнерго ОАЭ. Страна согласна на увеличение производства нефти ОПЕК+... Страна согласна на увеличение производства нефти ОПЕК+... читать дальше

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Оборот торгов на "Санкт-Петербургской бирже" в июне 2021 года вырос на 40,7% и составил $37,53 млрд по сравнению с $26,67 млрд в мае текущего года. По сравнению с июнем 2020 года, когда оборот составлял $14,64 млрд, показатель подскочил в 2,6 раза, следует из сообщения торговой... читать дальше

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Сегодня на форуме Иннопром-2021 подписано соглашение о создании в Свердловской области научно-промышленного кластера двойного назначения металлургии и металлообработки. Руководитель межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения... Руководитель межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии пакета оптимизационных поправок к закону "О контрактной системе" (N44-ФЗ), направленных на упрощение и автоматизацию госзакупок. Эти поправки предусматривают сокращение числа видов закупочных процедур, сроков их проведения,... читать дальше

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ЦБ РФ 1 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил также 10,6 млрд рублей. В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9... В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Европейские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в... Европейские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,82/74,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...

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"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение о приобретении 50-процентной операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике путем покупки холдинговой компании, владеющей компанией-оператором. Сумма сделки составляет $435 млн плюс фактически понесенные в 2021 году расходы по состоянию на дату... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1069,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Доллар США дорожает относительно евро, стабилен к иене на торгах в понедельник. В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду. Как сообщалось, ФРС сохранила базовую... В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду. Как сообщалось, ФРС сохранила базовую... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июля составили по Российской Федерации 2038,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1892,9 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Индекс PMI сферы услуг России в июне 2021 года составил 56,5 пунктов, слегка опустившись с майского значения 57,5 пункта, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Результаты июня указали на дальнейшее ежемесячное расширение деловой активности в сфере услуг... читать дальше

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