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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 18 июня по 25 июня на 6718 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1522 тыс. баррелей
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30 июня 2021 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 18 июня по 25 июня на 6718 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1522 тыс. баррелей
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30 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6718 тыс. баррелей - до 452,342 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1522 тыс. баррелей и составили 241,572 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 869 тыс. баррелей, достигнув 137,076 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3850 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.30 июня 2021 года 19:45
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Потребительские цены в РФ за период с 22 по 28 июня 2021 г. выросли на 0,23%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 16 по 21 июня) инфляция составила 0,12%. С начала июня потребительские цены выросли на 0,63%, с начала года - на... читать дальше
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