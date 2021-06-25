Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 75,1 млрд руб.

25 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 75,1 млрд руб.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,38/73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на 24...

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ПАО "ТрансФин-М" выкупило по оферте 639,998 тыс. облигаций серии БО-31 по цене 100% от номинала и приняло решение 29 июня погасить их досрочно, говорится в сообщениях компании. Компания выставила оферту по соглашению с владельцами 15 июня. Период подачи заявок и... Компания выставила оферту по соглашению с владельцами 15 июня. Период подачи заявок и... читать дальше

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По итогам января-мая т.г. чистая прибыль банка "ФК Открытие" составила 44,637 млрд руб. против 19,692 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Таким образом... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. цены на жилье в Германии выросли в среднем на 9,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы повышения цен являются рекордными с начала отслеживания этих... Темпы повышения цен являются рекордными с начала отслеживания этих... читать дальше

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В понедельник, 28 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 8,12 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 28 июня, ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 83,46 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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MSCI Inc., провайдер семейства популярных фондовых индексов, выведет Аргентину из категории развивающихся рынков в ноябре 2021 года, в рамках полугодового пересмотра состава индексов. Такое решение принято в связи с тем, что в стране с сентября 2019 года действуют... Такое решение принято в связи с тем, что в стране с сентября 2019 года действуют... читать дальше

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АО "Атомэнергопром" ("дочка" Росатома) полностью разместило 5-летние "зеленые" облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания собирала заявки 22 июня. Спрос на выпуск по первоначальному диапазону превысил предложение более чем... Компания собирала заявки 22 июня. Спрос на выпуск по первоначальному диапазону превысил предложение более чем... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1441 руб. Минимальный курс евро составил 86,025 руб., максимальный - 86,35 руб. Было заключено 2893... Минимальный курс евро составил 86,025 руб., максимальный - 86,35 руб. Было заключено 2893... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4137,67 (-1,89) руб./грамм; на серебро - 60,63 (+0,19) руб./грамм; на платину - 2552,33 (+38,64) руб./грамм; на палладий - 6134,87 (+56,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли вслед за позитивной динамикой американского рынка акций. Положительное влияние на инвесторов оказало заявление президента США Джо Байдена о достижении межпартийного... Положительное влияние на инвесторов оказало заявление президента США Джо Байдена о достижении межпартийного... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,45 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3816,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3821,1 (-0,06%) пункта, минимальное - 3805,78 (-0,46%)... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в пятницу после роста накануне, при этом Brent торгуется вблизи максимальной за 2,5 года отметки. Между тем по итогам недели котировки могут продемонстрировать рост на фоне статданных, указавших на более... Между тем по итогам недели котировки могут продемонстрировать рост на фоне статданных, указавших на более... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций компании "Главная дорога" 3-й и 7-й серий на уровне "ruА" и бондов 6-й серии на уровне "ruAAA", говорится в сообщениях агентства. Как отмечают аналитики агентства, облигации 3-й и 7-й серий являются... Как отмечают аналитики агентства, облигации 3-й и 7-й серий являются... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 72,1694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 86,1919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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