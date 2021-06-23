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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 11 июня по 18 июня на 7614 тыс. баррелей, бензина - упали на 2930 тыс. баррелей
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23 июня 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 11 июня по 18 июня на 7614 тыс. баррелей, бензина - упали на 2930 тыс. баррелей
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23 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7614 тыс. баррелей - до 459,06 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2930 тыс. баррелей и составили 240,05 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1754 тыс. баррелей, достигнув 137,945 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1050 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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