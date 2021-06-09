Запасы нефти в США упали за период с 28 мая по 4 июня на 5241 тыс. баррелей, бензина - выросли на 7046 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1800 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 7046 тыс. баррелей и составили 241,026 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

9 июня. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 5241 тыс. баррелей - до 474,029 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Белорусские промпредприятия рассчитывают на углубление коопераций с российскими компаниями из-за угрозы западных санкций, заявил замминистра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик. "Россия традиционно является нашим основным торговым партнером и основным партнером... "Россия традиционно является нашим основным торговым партнером и основным партнером... читать дальше

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Более половины (63%) российских страховщиков, принявших участие в опросе рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщили, что перенесли период пандемии успешно, 15% не ощутили ее влияния, еще 15% ответили, что влияние было существенным в моменте, но показатели бизнеса уже... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5241 тыс. баррелей - до 474,029 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 7046 тыс. баррелей и составили 241,026 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 7046 тыс. баррелей и составили 241,026 млн баррелей,... читать дальше

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Американские фондовые индексы в среду движутся без единой динамики в ожидании публикации данных об инфляции, при этом они остаются близко к рекордным отметкам. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизилось на 0,05% и составляло 34581,7 пункта. В то же... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизилось на 0,05% и составляло 34581,7 пункта. В то же... читать дальше

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