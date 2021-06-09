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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 28 мая по 4 июня на 5241 тыс. баррелей, бензина - выросли на 7046 тыс. баррелей
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09 июня 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 28 мая по 4 июня на 5241 тыс. баррелей, бензина - выросли на 7046 тыс. баррелей
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9 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5241 тыс. баррелей - до 474,029 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 7046 тыс. баррелей и составили 241,026 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4412 тыс. баррелей, достигнув 137,214 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1800 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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