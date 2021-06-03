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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 21 мая по 28 мая на 5079 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1499 тыс. баррелей
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03 июня 2021 года 18:02
Запасы нефти в США упали за период с 21 мая по 28 мая на 5079 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1499 тыс. баррелей
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3 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5079 тыс. баррелей - до 479,27 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1499 тыс. баррелей и составили 233,98 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3720 тыс. баррелей, достигнув 132,802 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2533 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1700 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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