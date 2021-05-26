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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 14 мая по 21 мая на 1662 тыс. баррелей, бензина - упали на 1745 тыс. баррелей
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26 мая 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 14 мая по 21 мая на 1662 тыс. баррелей, бензина - упали на 1745 тыс. баррелей
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26 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1662 тыс. баррелей - до 484,349 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1745 тыс. баррелей и составили 232,481 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3013 тыс. баррелей, достигнув 129,082 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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