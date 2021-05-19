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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 7 мая по 14 мая на 1320 тыс. баррелей, бензина - упали на 1963 тыс. баррелей
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19 мая 2021 года 17:33
Запасы нефти в США выросли за период с 7 мая по 14 мая на 1320 тыс. баррелей, бензина - упали на 1963 тыс. баррелей
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19 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1320 тыс. баррелей - до 486,011 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1963 тыс. баррелей и составили 234,226 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2324 тыс. баррелей, достигнув 132,095 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1167 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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