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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 74,04 руб.
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Возможности для переезда международных компаний в САРы расширят
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12 мая 2021 года 14:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 74,04 руб.

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12 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 74,04 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,67 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58422,648 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 337,266 млрд руб., или на...
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12 мая 2021 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,948 руб.

Минимальный курс евро составил 89,705 руб., максимальный - 90,2025 руб. Было заключено 6055 сделок....    читать дальше
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12 мая 2021 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 82 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5201 руб.

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12 мая 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи прибавил всего 0,06%, индекс РТС снизился на 0,3%
Российский рынок акций, открывшийся в зеленой зоне, завершил среду разнонаправленными изменениями.

Европейские рынки акций росли с утра на статданных и корпоративной отчетности.

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12 мая 2021 года 18:50
На майские праздники перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ выросли почти в 5,5 раз
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в период майских праздников выросли почти в 5,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

"С 30 апреля по 10 мая поездами дальнего следования воспользовались...    читать дальше
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12 мая 2021 года 18:43
Минцифры не видит рисков отключения банкоматов из-за требований по регистрации М2М SIM-карт
Банкоматы и другие устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT) не будут отключены после 1 июня из-за требований по регистрации используемых в них М2М (machine to machine) SIM-карт, заявил "Интерфаксу" замглавы Минцифры Олег Пак.

"Новые SIM-карты, приобретаемые...    читать дальше
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12 мая 2021 года 18:33
В первом чтении принят законопроект о лишении граждан права не принимать у застройщика квартиру с недостатками
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Сейчас гражданин вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире, принятый депутатами законопроект исключает...    читать дальше
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12 мая 2021 года 18:23
Нефтяные цены выросли до двухмесячных максимумов
Цены на нефть эталонных марок прибавляют более 1,5% в среду, поднявшись до максимальных уровней за последние два месяца после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов топлива в стране вторую неделю подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть...    читать дальше
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12 мая 2021 года 18:17
Американские компании планируют рекордные объемы buyback на фоне роста прибыли
Американские компании планируют рекордные объемы обратного выкупа акций благодаря успешному сезону отчетности и большей ясности в отношении перспектив мировой экономики, пишет Financial Times.

По данным Goldman Sachs, которые приводит издание, в январе-апреле корпорации...    читать дальше
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12 мая 2021 года 18:08
Highland Gold до 2026 года планирует инвестировать в развитие бизнеса в Забайкалье более 90 млрд руб.
Компания Highland Gold Mining (HGM) планирует инвестировать в развитие бизнеса в Забайкальском крае более 90 млрд рублей до 2026 года и создать более 5 тыс. новых рабочих мест, сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет обо всех активах, которые находятся...    читать дальше
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12 мая 2021 года 18:00
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1845 руб.

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12 мая 2021 года 17:42
Россия за 4 месяца в 2,6 раза увеличила экспорт крупного рогатого скота, свиней - в 1,5 раза
Россия в январе-апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно увеличила экспорт скота, сообщает Россельхознадзор.

В частности, на мировые рынки было отправлено 8,6 тыс. голов крупного рогатого скота, что в 2,6 раза больше, чем годом...    читать дальше
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12 мая 2021 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 30 апреля по 7 мая на 426 тыс. баррелей, бензина - выросли на 378 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 426 тыс. баррелей - до 484,691 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 378 тыс. баррелей и составили 236,189 млн баррелей,...    читать дальше
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12 мая 2021 года 17:27
"Атомэнергопром" планирует досрочно погасить облигации серии БО-08
"Атомэнергопром" планирует досрочно погасить облигации серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода, 18 июня, говорится в сообщении компании.

Данный выпуск был размещен в декабре 2015 года.

Его номинальный объем - 10 млрд рублей, но всего было размещено...    читать дальше
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12 мая 2021 года 17:26
"Эксперт РА" повысило рейтинг "Светофор Групп" до уровня "ruBB+"
"Эксперт РА" повысило рейтинг "Светофор Групп" (MOEX: SVET) до уровня "ruBB+" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

"Повышение кредитного рейтинга обусловлено выполнением планов по росту выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого...    читать дальше
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