Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,523 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,572 руб. Было заключено 180 сделок. Объем торгов составил 74,85 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5634 руб. за юань.

10 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,523 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58819,963 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 180,699 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 667 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9362 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5125 руб., максимальный - 74,2375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,5125 руб., максимальный - 74,2375 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8727 руб. Минимальный курс евро составил 89,26 руб., максимальный - 90,275 руб. Было заключено 4289 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,26 руб., максимальный - 90,275 руб. Было заключено 4289 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,523 руб. Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,572 руб. Было заключено 180 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,572 руб. Было заключено 180 сделок.... читать дальше

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России сейчас составляет 16,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 23,2 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, отмечая, что относительно начала апреля значения сократились на 0,9% и 1% соответственно.... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average уверенно растет на торгах в понедельник, значение индекса впервые превысило отметку в 35000 пунктов. S&P 500 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов, Nasdaq Composite опускается. Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые... Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые... читать дальше

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Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой электроники, прогнозирует рост чистой прибыли на 27% в текущем финансовом году, несмотря на дефицит микросхем и пандемию коронавируса. В соответствии с прогнозом компании, по итогам фингода, завершающегося... В соответствии с прогнозом компании, по итогам фингода, завершающегося... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в стране с коронавирусом как стабильную. "Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", -... читать дальше

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Американская Marriott International Inc., оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в первом квартале 2021 года зафиксировала чистый убыток в размере $11 млн, или $0,03 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $31 млн, или $0,09 на акцию, за тот же период прошлого... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,97 пункта (0,732%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3709,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3713,49 (+0,84%) пункта,... читать дальше

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Французский банк Societe Generale SA планирует изменить распределение капитала в своем инвестиционном подразделении в пользу услуг финансирования, консалтинга и операционного обслуживания корпоративных клиентов и сократить зависимость от рыночных колебаний. Согласно новой... читать дальше

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Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2021 года снизилась до 6,5% с 6,6% в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные. Это на 1,2 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020... Это на 1,2 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки. Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на... Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,33 пункта (0,769%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3711,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3711,02 (+0,77%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Цены на жилую недвижимость в Великобритании в апреле 2021 года подскочили на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group). Таким образом, темпы роста цен продолжили ускоряться и стали... читать дальше

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Рынок акций РФ после небольшой утренней заминки возобновил подъем и впервые в истории превысил рубеж 3700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне дорожающей нефти; лидируют в росте бумаги нефтяников и металлургов. К 13:30 мск индекс МосБиржи составил 3704,53 пункта (+0,6%),... К 13:30 мск индекс МосБиржи составил 3704,53 пункта (+0,6%),... читать дальше

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