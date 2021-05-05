.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 23 апреля по 30 апреля на 7990 тыс. баррелей, бензина - выросли на 737 тыс. баррелей
.
05 мая 2021 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 23 апреля по 30 апреля на 7990 тыс. баррелей, бензина - выросли на 737 тыс. баррелей
|0
5 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7990 тыс. баррелей - до 485,117 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 737 тыс. баррелей и составили 235,811 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2896 тыс. баррелей, достигнув 136,153 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 731 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1300 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 мая 2021 года 20:00
Сбербанк России разместил 14,94% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GOLD-PRT-CS-3Y-001Р-427R номинальным объемом 1 млрд рублей на 149,352 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше
.05 мая 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 мая выросла на 1,18% и составила 57779,799 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57779,799 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 674,686 млрд руб., или на...
.05 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5318 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4992 руб., максимальный - 11,5525 руб. Было заключено 246... читать дальше
.05 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4862 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7081 руб. Минимальный курс евро составил 89,4275 руб., максимальный - 89,9675 руб. Было заключено 4576... читать дальше
.05 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7869 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,5825 руб., максимальный - 74,9975 руб. Было... читать дальше
.05 мая 2021 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях восстановления мировой экономики после снятия ряда карантинных ограничений в Европе и США, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 в Индии. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум.... читать дальше
.05 мая 2021 года 18:38
Доллар США укрепляется относительно евро и дешевеет к иене на торгах в среду. Спрос на доллар, как один из наиболее надежных активов, остается высоким на фоне сохранения высокой заболеваемости COVID-19 в ряде стран, включая Индию, пишет Trading... читать дальше
.05 мая 2021 года 18:31
Национальное собрание Франции одобрило пакет законов, направленных на защиту климата, в том числе предусматриваются штрафы и тюремные сроки за нанесение вреда экологии и вводится запрет на авиарейсы на короткие расстояния. Законопроект предполагает введение в Уголовный... читать дальше
.05 мая 2021 года 18:18
Цены на нефть эталонных марок растут более чем на 1% в среду, находясь вблизи двухмесячных максимумов, после публикации данных Минэнерго США, которые показали существенное снижение запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на... читать дальше
.05 мая 2021 года 18:07
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в апреле 2021 года подскочил в 20 раз относительно апреля прошлого года и составил рекордные 24,81 млрд рублей, следует из материалов биржи. Относительно марта текущего года оборот вырос на 3%. Объем... читать дальше
.05 мая 2021 года 18:03
Экспобанк приобрел по оферте 216 тыс.811 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 10,8% выпуска. Банк... читать дальше
.05 мая 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7817 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,515 руб., максимальный - 74,99 руб. Было... читать дальше
.05 мая 2021 года 17:51
Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2021 года вырос на 12% и составил 95,7 трлн рублей по сравнению с 85,5 трлн рублей в апреле прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в... читать дальше
.05 мая 2021 года 17:40
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 62,7 пункта по сравнению с рекордными 63,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в... читать дальше
.05 мая 2021 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 23 апреля по 30 апреля на 7990 тыс. баррелей, бензина - выросли на 737 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7990 тыс. баррелей - до 485,117 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 737 тыс. баррелей и составили 235,811 млн баррелей,... читать дальше
.05 мая 2021 года 17:29
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Египет в июне, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из авиакомпаний. "Технически подготовка к возобновлению авиасообщения практически завершена. Окончательно согласование расписания, слотов, маршрутов,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.