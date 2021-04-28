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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 16 апреля по 23 апреля на 90 тыс. баррелей, бензина - выросли на 92 тыс. баррелей
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28 апреля 2021 года 17:52
Запасы нефти в США выросли за период с 16 апреля по 23 апреля на 90 тыс. баррелей, бензина - выросли на 92 тыс. баррелей
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28 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 90 тыс. баррелей - до 493,107 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 92 тыс. баррелей и составили 235,074 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3342 тыс. баррелей, достигнув 139,049 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 450 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 50 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1244 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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