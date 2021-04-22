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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 101 млрд руб.
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22 апреля 2021 года 10:12
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 101 млрд руб.
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22 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 101 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 230 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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22 апреля 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,68 пункта (0,047%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3560,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3580,59 (+0,53%) пункта,... читать дальше
.22 апреля 2021 года 13:15
Годовая инфляция в РФ на 19 апреля, по оценке Минэкономразвития, снизилась до 5,5% с пиковых 5,8% на конец марта, волатильность цен на базовые продукты питания снизилась, разрабатываемые меры по демпферу на зерно и подсолнечное масло окажут дополнительный сдерживающий эффект на... читать дальше
.22 апреля 2021 года 13:07
Расходная часть послания президента Федеральному собранию, по подсчетам Минфина, за 2 года превысит 400 млрд рублей, но затраты, которые потребуются на реструктуризацию бюджетных кредитов регионов, а также перевода их коммерческих кредитов в бюджетные, еще предстоит оценить,... читать дальше
.22 апреля 2021 года 13:06
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 4,7 млрд руб. на уровне 6,95%
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 6,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру... читать дальше
.22 апреля 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 77,0226 руб.
Минимальное значение за неделю (с 15 апреля по 22 апреля) - 77,0226 руб. за доллар, максимальное значение - 77,7495 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,57 руб. Это автоматическое сообщение.
.22 апреля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 75,49/77,02 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,49/77,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на...
.22 апреля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91/92,6 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 51...
.22 апреля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 22 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 75,85/76,82 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,85/76,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 26 коп., средний...
.22 апреля 2021 года 12:58
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. продлил приостановку работу нескольких предприятий в Северной Америке в условиях глобального дефицита полупроводников, сообщает The Wall Street Journal. Заводы в Чикаго, пригороде Детройта и Канзас-Сити будут дополнительно... читать дальше
.22 апреля 2021 года 12:50
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 76,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,81 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 апреля 2021 года 12:50
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 92,0423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,90 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 апреля 2021 года 12:39
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются сегодня, находясь около рекордных значений. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:05 мск поднялся на 0,47%, до 438,69 пункта. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, германский... читать дальше
.22 апреля 2021 года 12:26
Мишустин поручает правительству безотлагательно приступить к реализации положений посланий президента РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству, не дожидаясь формального выхода поручений, незамедлительно приступить к выполнению задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному Собранию. "Вчера президент выступил с посланием Федеральному Собранию,... читать дальше
.22 апреля 2021 года 12:18
Журнал Forbes (русская версия) представил новый рейтинг богатейших бизнесменов России за 2021 год. В него включены 200 самых богатых бизнесменов. Число миллиардеров в рейтинге выросло до 123, а порог вхождения в него впервые поднялся до $550 млн, сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.22 апреля 2021 года 12:07
По итогам 1-го квартала т.г. выручка французского дома моды Hermes International SCA подскочила на 38% и составила 2,084 млрд евро против 1,506 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении компании, без учета изменения курсов обмена валют... читать дальше
.22 апреля 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7967 руб. Минимальный курс юаня составил 11,78 руб., максимальный - 11,8345 руб. Было заключено 60 сделок.... читать дальше
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