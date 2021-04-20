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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3772,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1116,63 млрд руб.
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20 апреля 2021 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3772,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1116,63 млрд руб.
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20 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 апреля составили по Российской Федерации 3772,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3540,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4066,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3867,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 апреля составили 1116,63 млрд руб. против 1117,48366 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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20 апреля 2021 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 апреля снизилась на 0,66% и составила 57010,799 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57010,799 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 381,267 млрд руб., или на...
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.20 апреля 2021 года 19:20
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.20 апреля 2021 года 19:16
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) на уровне "А+(RU)", изменив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства,... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 820 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7855 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8538 руб. Было заключено 376 сделок.... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4633 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,9325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,235 руб. Минимальный курс евро составил 91,66 руб., максимальный - 92,745 руб. Было заключено 7167 сделок.... читать дальше
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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне перешедшей к снижению нефти и из-за геополитических рисков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое... читать дальше
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В России в марте 2021 года было построено 6,6 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 19,8% больше показателя марта 2020 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В целом за январь-март 2021 года было... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:03
ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей
ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки банк ВТБ) 20 апреля начало сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля... читать дальше
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Общая численность безработных в России в марте 2021 года уменьшилась на 187 тыс. по сравнению с февралем и составила 4 млн 57 тыс. человек, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Это седьмой месяц подряд, в котором фиксируется... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:01
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2021 года составил 2% в годовом выражении после повышения на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... читать дальше
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20 апреля 2021 года 19:00
Оборот розничной торговли в России в марте 2021 года сократился на 3,4% по сравнению с мартом 2020 года, до 3 трлн 052,8 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В феврале розничной торговли в годовом выражении снизился на 1,5% (ранее сообщалось о... читать дальше
.20 апреля 2021 года 18:47
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