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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 79,7 млрд руб.
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19 апреля 2021 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 79,7 млрд руб.
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19 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 79,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 88,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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19 апреля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 апреля выросла на 0,04% и составила 57392,067 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57392,067 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,103 млрд руб., или на...
.19 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2259 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,7725 руб., максимальный - 76,43 руб. Было... читать дальше
.19 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1080 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7032 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6305 руб., максимальный - 11,94 руб. Было заключено 311 сделок.... читать дальше
.19 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8930 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5924 руб. Минимальный курс евро составил 90,53 руб., максимальный - 91,89 руб. Была заключена 5391 сделка.... читать дальше
.19 апреля 2021 года 19:02
Российский рынок акций, открывшийся в понедельник разнонаправленной динамикой индексов (при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3600 пунктов и обновил исторический максимум благодаря ослаблению рубля), завершил торги снижением индикаторов на фоне разнополярных внешних сигналов и... читать дальше
.19 апреля 2021 года 18:57
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Совкомбанка и его облигаций до уровня "AA-(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга ПАО "Совкомбанк" обусловлено изменением оценки системной значимости банка... читать дальше
.19 апреля 2021 года 18:48
Разрабатывая цифровой юань, КНР в первую очередь стремится модернизировать систему розничной торговли, а не использовать его для трансграничных транзакций, заявил бывший глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ). Он отметил,... читать дальше
.19 апреля 2021 года 18:40
Ведомства к 2022 г. разработают программу строительства флота для грузоперевозок между портами Арктики
Минтранс и Минпромторг совместно с заинтересованными организациями в 4-м квартале 2021 года подготовят программу строительства грузовых судов для осуществления перевозок между морскими и речными портами в Арктической зоне, говорится в Плане мероприятий по реализации стратегии... читать дальше
.19 апреля 2021 года 18:29
Российская "дочка" финского молочного концерна Valio - ООО "Валио" - в 2020 году увеличила чистую прибыль почти в 1,8 раза, до 247,9 млн рублей против 140,9 млн рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка в прошлом году выросла на 8,4%, до 7,5 млрд... читать дальше
.19 апреля 2021 года 18:20
Рост средних цен на топливо на заправках Москвы впервые за четыре месяца остановился, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Дизтопливо подешевело на 7 копеек. По данным на 19 апреля, по сравнению с 12 апреля средняя цена Аи-92 осталась на отметке 45,24... читать дальше
.19 апреля 2021 года 18:12
Изделия из натурального меха в 2021 году в условиях дефицита сырья - меховых шкурок подорожают в РФ на 30-40%, прогнозирует президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. "Сегодня уже пушнина подорожала на 40-50%, значит, в новом сезоне надо ожидать на... читать дальше
.19 апреля 2021 года 18:04
Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в понедельник после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск в понедельник составляет $66,73 за... читать дальше
.19 апреля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2004 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,91 руб., максимальный - 76,425 руб. Было... читать дальше
.19 апреля 2021 года 17:49
Большинство гостиниц 3* и 4* в Краснодарском крае и Крыму подняли цены в среднем на 20-30% в этом году, в других регионах наблюдается существенное падение стоимости размещения, заявил в понедельник президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий... читать дальше
.19 апреля 2021 года 17:47
"Концессиям водоснабжения" и "Концессиям теплоснабжения" предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей
ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Концессии водоснабжения" (обе компании - Волгоград) предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей, следует из сообщений компании. Концессиям водоснабжения предъявлен иск на сумму 1,232 млрд рублей,... читать дальше
.19 апреля 2021 года 17:46
О "Эконом лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3 года на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, эмитент планирует начать размещение 22 апреля. Объем выпуска не... читать дальше
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