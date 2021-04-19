Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 79,7 млрд руб.

19 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 79,7 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57392,067 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,103 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2259 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,7725 руб., максимальный - 76,43 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,7725 руб., максимальный - 76,43 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1080 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7032 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6305 руб., максимальный - 11,94 руб. Было заключено 311 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,6305 руб., максимальный - 11,94 руб. Было заключено 311 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8930 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5924 руб. Минимальный курс евро составил 90,53 руб., максимальный - 91,89 руб. Была заключена 5391 сделка.... Минимальный курс евро составил 90,53 руб., максимальный - 91,89 руб. Была заключена 5391 сделка.... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в понедельник разнонаправленной динамикой индексов (при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3600 пунктов и обновил исторический максимум благодаря ослаблению рубля), завершил торги снижением индикаторов на фоне разнополярных внешних сигналов и... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Совкомбанка и его облигаций до уровня "AA-(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга ПАО "Совкомбанк" обусловлено изменением оценки системной значимости банка... "Повышение кредитного рейтинга ПАО "Совкомбанк" обусловлено изменением оценки системной значимости банка... читать дальше

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Разрабатывая цифровой юань, КНР в первую очередь стремится модернизировать систему розничной торговли, а не использовать его для трансграничных транзакций, заявил бывший глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ). Он отметил,... Он отметил,... читать дальше

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Минтранс и Минпромторг совместно с заинтересованными организациями в 4-м квартале 2021 года подготовят программу строительства грузовых судов для осуществления перевозок между морскими и речными портами в Арктической зоне, говорится в Плане мероприятий по реализации стратегии... читать дальше

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Российская "дочка" финского молочного концерна Valio - ООО "Валио" - в 2020 году увеличила чистую прибыль почти в 1,8 раза, до 247,9 млн рублей против 140,9 млн рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка в прошлом году выросла на 8,4%, до 7,5 млрд... Выручка в прошлом году выросла на 8,4%, до 7,5 млрд... читать дальше

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Рост средних цен на топливо на заправках Москвы впервые за четыре месяца остановился, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Дизтопливо подешевело на 7 копеек. По данным на 19 апреля, по сравнению с 12 апреля средняя цена Аи-92 осталась на отметке 45,24... По данным на 19 апреля, по сравнению с 12 апреля средняя цена Аи-92 осталась на отметке 45,24... читать дальше

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Изделия из натурального меха в 2021 году в условиях дефицита сырья - меховых шкурок подорожают в РФ на 30-40%, прогнозирует президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. "Сегодня уже пушнина подорожала на 40-50%, значит, в новом сезоне надо ожидать на... "Сегодня уже пушнина подорожала на 40-50%, значит, в новом сезоне надо ожидать на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в понедельник после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск в понедельник составляет $66,73 за... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск в понедельник составляет $66,73 за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2004 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,91 руб., максимальный - 76,425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,91 руб., максимальный - 76,425 руб. Было... читать дальше

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Большинство гостиниц 3* и 4* в Краснодарском крае и Крыму подняли цены в среднем на 20-30% в этом году, в других регионах наблюдается существенное падение стоимости размещения, заявил в понедельник президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий... читать дальше

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ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Концессии водоснабжения" (обе компании - Волгоград) предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей, следует из сообщений компании. Концессиям водоснабжения предъявлен иск на сумму 1,232 млрд рублей,... Концессиям водоснабжения предъявлен иск на сумму 1,232 млрд рублей,... читать дальше

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О "Эконом лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3 года на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, эмитент планирует начать размещение 22 апреля. Как сообщалось, эмитент планирует начать размещение 22 апреля. Объем выпуска не... Объем выпуска не... читать дальше

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