Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4066,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1117,48 млрд руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 апреля составили по Российской Федерации 4066,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3867,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3904,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3716,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 апреля составили 1117,48 млрд руб. против 1113,04633 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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