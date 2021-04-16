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16 апреля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5952 руб.
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16 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5952 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный - 11,7149 руб. Было заключено 473 сделки. Объем торгов составил 1355,25 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6094 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.16 апреля 2021 года 19:15
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.16 апреля 2021 года 19:15
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.16 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5952 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный - 11,7149 руб. Было заключено 473... читать дальше
.16 апреля 2021 года 19:03
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.16 апреля 2021 года 19:00
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.16 апреля 2021 года 18:57
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.16 апреля 2021 года 18:37
Операторы связи направили в ФАС данные для оценки их издержек при реализации проекта "Доступный интернет"
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.16 апреля 2021 года 18:30
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