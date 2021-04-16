ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,9808 руб., курс евро - 92,2307 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 92,2307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 169,16 коп.

16 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 76,9808 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 129,82 коп.

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6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-640 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9664% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,09% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,09% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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X5 Retail Group, крупнейший в РФ ритейлер, в 1-м квартале 2021 года увеличила продажи на 8,1% (год к году), до 506,681 млрд рублей. В частности, выручка офлайн-магазинов (сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") в январе-марте выросла на 6,4%, до 496,186 млрд... В частности, выручка офлайн-магазинов (сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") в январе-марте выросла на 6,4%, до 496,186 млрд... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 995 случаев, умерли за сутки 397 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует расширить применение механизма личного банкротства в отношении бывших бенефициаров финансовых организаций, заявил первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. "Еще одним эффективным инструментом для более... "Еще одним эффективным инструментом для более... читать дальше

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"ЭР-Телеком Холдинг" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-05 на 7 млрд рублей на уровне 8,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 9 апреля составил 13 трлн 900,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 2 апреля денежная база в России равнялась 13 трлн 785,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,84%, или на 115,2 млрд... На 2 апреля денежная база в России равнялась 13 трлн 785,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,84%, или на 115,2 млрд... читать дальше

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Экономика США продемонстрирует значительный подъем позднее в этом году по мере вакцинации населения страны от коронавируса, но инвестором не следует предполагать, что он будет длиться вечно, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. "Мы ожидаем... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 138 млн 890 тыс. 681, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн... Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн... читать дальше

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Интерес к бондам развивающихся рынков (EM) демонстрирует признаки восстановления после слабого 1-го квартала 2021 года, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Акции не в фаворитах у инвесторов. Совокупный чистый приток... Совокупный чистый приток... читать дальше

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Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corp. в первом квартале 2021 года выросла в 2,2 раза - до $175 млн, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $80 млн, или $0,43 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе Alcoa,... Как сообщается в пресс-релизе Alcoa,... читать дальше

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Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Нордеа банка, говорится в сообщении ЦБ. Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о... Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,55 пункта (0,015%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3567,96 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 14,16 пункта (0,96%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 14,16 пункта (0,96%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в марте 2021 года выросли на 87,3% и составили 1 млн 062,446 тыс. по сравнению с 567,253 тыс.. в марте 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей... читать дальше

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Согласно предварительным данным, прибыль Daimler AG до процентных и налоговых выплат (EBIT) в январе-марте 2021 г. составила 5,75 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный компанией, предусматривал показатель на уровне 4,96 млрд евро. Скорректированная... Консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный компанией, предусматривал показатель на уровне 4,96 млрд евро. Скорректированная... читать дальше

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ЦБ РФ 14 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 8,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 8,4 млрд рублей. Днем ранее объем покупки валюты составил 8,4 млрд рублей. Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей.... Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей.... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов после обвала накануне. По итогам торгов в четверг большинство рынков акций Европы закрылось в плюсе, индекс Stoxx Europe 600 достиг рекорда. По итогам торгов в четверг большинство рынков акций Европы закрылось в плюсе, индекс Stoxx Europe 600 достиг рекорда. Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг, при... Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг, при... читать дальше

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