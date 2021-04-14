Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6677 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,45 руб., максимальный - 76,3325 руб. Было заключено 13082 сделки. Объем торгов составил 49661,86 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,595 руб. за доллар США.

14 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6677 руб.

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Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-11 на 1,9 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка. Ранее назывался ориентир в диапазоне 6,60-6,80% годовых. Ранее назывался ориентир в диапазоне 6,60-6,80% годовых. В день сбора заявок его повысили до 6,80-7,00% годовых В день сбора заявок его повысили до 6,80-7,00% годовых Срок... Срок... читать дальше

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ООО "Рольф" досрочно погасило часть выпуска облигаций серии 001Р-01 в количестве 849 293 штуки и серии 001Р-02 в количестве 863 070 штук, говорится в сообщениях компании. Как сообщалось, в декабре прошлого года "Рольф" проводил сбор заявок на приобретение этих выпусков.... Как сообщалось, в декабре прошлого года "Рольф" проводил сбор заявок на приобретение этих выпусков.... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, составила 17,8 млн человек против 18,1 млн в 2019 году, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019... Уровень бедности в РФ в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 6 по 12 апреля 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. На трех предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года... С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в хорошем плюсе на фоне выросшей нефти и положительной динамике мировых фондовых площадок. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский... В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют... читать дальше

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Банк России в 2022-2023 годах планирует предоставить гражданам возможность совершать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу государственных органов (сервис C2G), в том числе оплачивать налоги, штрафы, сборы и пошлины, говорится в стратегии развития национальной... читать дальше

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Credit Suisse Group AG выявил проблемные кредиты на сумму $2,3 млрд в фондах, связанных с обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital. Швейцарский банк ликвидирует группу фондов стоимостью $10 млрд, которой он управлял вместе с Greensill. Пока Credit Suisse... Швейцарский банк ликвидирует группу фондов стоимостью $10 млрд, которой он управлял вместе с Greensill. Пока Credit Suisse... читать дальше

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РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 21... Техразмещение запланировано на 21... читать дальше

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"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" серии ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... читать дальше

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О "МОЭК" установило ставки 5-8-го купонов 6-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45%... Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45%... читать дальше

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ВВП Белоруссии в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,6-0,8%, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, которого цитирует госагентство БелТА. Также, по словам замминистра, наблюдается положительное сальдо внешней торговли как по товарам,... Также, по словам замминистра, наблюдается положительное сальдо внешней торговли как по товарам,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6677 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,45 руб., максимальный - 76,3325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,45 руб., максимальный - 76,3325 руб. Было... читать дальше

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Перевозочные мощности авиакомпаний мира сейчас составляют примерно 58% от допандемийного уровня, заявил главный аналитик британской исследовательской компании OAG Джон Грант. Несмотря на масштабную вакцинацию в США, многие страны борются с новой волной пандемии... Несмотря на масштабную вакцинацию в США, многие страны борются с новой волной пандемии... читать дальше

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ЦБ РФ ужесточил критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора. Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными... Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5890 тыс. баррелей - до 492,423 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 309 тыс. баррелей и составили 234,897 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 309 тыс. баррелей и составили 234,897 млн баррелей,... читать дальше

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