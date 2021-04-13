Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,958 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,85 руб., максимальный - 77,575 руб. Была заключена 54841 сделка. Объем торгов составил 226131,74 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,2 руб. за доллар США.

13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,958 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56309,461 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,405 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "М.Видео" (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") серии БО-001P-08 и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации Альфа-банка серии 002Р-11 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-11-01326-B-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-11-01326-B-002P. Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00... Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3887 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,673 руб. Минимальный курс евро составил 90,5475 руб., максимальный - 92,21 руб. Было заключено 6612 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,5475 руб., максимальный - 92,21 руб. Было заключено 6612 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,958 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,85 руб., максимальный - 77,575 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 75,85 руб., максимальный - 77,575 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7508 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5961 руб., максимальный - 11,8279 руб. Было заключено 327... Минимальный курс юаня составил 11,5961 руб., максимальный - 11,8279 руб. Было заключено 327... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале 2021 года подскочили почти на треть и составили 69,9 млн, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner. Это самый значительный подъем за два десятилетия, с момента начала расчетов данного... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выросшей нефти и укрепления рубля. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%) на фоне... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%) на фоне... читать дальше

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МФК "Быстроденьги" полностью разместила 3-летние облигации 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12,75%... Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12,75%... читать дальше

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Вероятность денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, исходя из текущего состояния переговоров, высока, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Действительно, у нас была с ними переписка, но мы свое... "Действительно, у нас была с ними переписка, но мы свое... читать дальше

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Минпромторг России разработал программу господдержки автоэлектроники РФ, в рамках которой планирует субсидировать часть затрат на ее внедрение и разработку. Ежегодно на внедрение каждого компонента государство может выделять автоконцернам до 4 млрд рублей. Еще до 1,5 млрд рублей... читать дальше

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Текущие цены на нефть и политика ОПЕК+, предусматривающая постепенное восстановление добычи, позволяют рассчитывать, что к концу года в ликвидной части Фонда национального благосостояния накопится сумма, превышающая лимит в 7% ВВП более чем на 1 трлн рублей, полагает Минфин.... читать дальше

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Б разместил 25% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К298 на 5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,43% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,43% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник на данных о росте импорта нефти в Китай. Поддержку рынку также оказывает улучшение прогноза спроса на нефть ОПЕК. Согласно новому отчету картеля, ОПЕК теперь ожидает, что потребление нефти в 2021 году вырастет на... читать дальше

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Регионы РФ до конца мая получат 9 млрд рублей, которые будут направлены на компенсацию части затрат на производство и реализацию подсолнечного масла и сахара, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, на котором были обсуждены ситуация на продовольственном... читать дальше

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