Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,054 руб.

Минимальный курс евро составил 91,6675 руб., максимальный - 92,4475 руб. Было заключено 5129 сделок. Объем торгов составил 21048,43 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,1775 руб. за евро.

12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,054 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56032,056 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 357,880 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8007 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7721 руб., максимальный - 11,8548 руб. Было заключено 298... Минимальный курс юаня составил 11,7721 руб., максимальный - 11,8548 руб. Было заключено 298... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3711 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,0675 руб., максимальный - 77,7575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,0675 руб., максимальный - 77,7575 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,054 руб. Минимальный курс евро составил 91,6675 руб., максимальный - 92,4475 руб. Было заключено 5129... Минимальный курс евро составил 91,6675 руб., максимальный - 92,4475 руб. Было заключено 5129... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2021 года чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ составил 15,702 млрд руб. против 7,482 млрд руб. чистого убытка годом ранее. Выручка компании выросла на 72% - до 69,048 млрд руб. по сравнению с 40,147 млрд руб. в 1-м квартале прошлого... Выручка компании выросла на 72% - до 69,048 млрд руб. по сравнению с 40,147 млрд руб. в 1-м квартале прошлого... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся снижением индексов, завершил понедельник ростом индексов более чем на 1%. Европейские рынки акций начали торги в красной зоне на опасениях из-за пандемии. Днем часть индикаторов скорректировалась на повышение. Европейские рынки акций начали торги в красной зоне на опасениях из-за пандемии. Днем часть индикаторов скорректировалась на повышение. Фондовые рынки... Фондовые рынки... читать дальше

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Группа "Черкизово" в 1-м квартале 2021 года реализовала 169,3 тыс. тонн мяса кур, что на 3% меньше, чем годом ранее, сообщает компания. В марте по сравнению с мартом прошлого года продажи снизились на 1%, до 60,96 тыс. тонн. Компания уточнила, что объемы продаж... Компания уточнила, что объемы продаж... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в РФ как вновь созданные, составило 56,3 тыс., что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (62,0 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. В то... В то... читать дальше

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Россия должна закрепить свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли. "В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих... "В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих... читать дальше

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Банк России считает целесообразным усилить ответственность за хищение средств с использованием методов социальной инженерии, сообщил в понедельник на брифинге директор департамента информбезопасности ЦБ Вадим Уваров. "Как сейчас происходит квалификация преступлений,... "Как сейчас происходит квалификация преступлений,... читать дальше

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АО "Индезит Интернэшнл" (Липецк) в 2020 году получило 333 млн рублей чистого убытка против 1,144 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете АО. При этом выручка предприятия выросла на 1,6% - до 22,8 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на... При этом выручка предприятия выросла на 1,6% - до 22,8 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на... читать дальше

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По итогам 2020 года выручка АО "Торговый дом ЦУМ" (входит в группу Mercury) по РСБУ выросла на 3,8% - до 21,87 млрд рублей, свидетельствуют данные компании. В 2019 году рост выручки АО "ТД ЦУМ" составлял 12,2%. CEO ЦУМа Александр Павлов говорил, что рост выручки... В 2019 году рост выручки АО "ТД ЦУМ" составлял 12,2%. CEO ЦУМа Александр Павлов говорил, что рост выручки... читать дальше

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Страховая премия на душу населения в России в 2020 году составила $113, что соответствует уровню развивающихся стран, рассказала замдиректора международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Екатерина Толстова в понедельник в ходе онлайн-конференции. По ее... По ее... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3587 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,06 руб., максимальный - 77,755 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,06 руб., максимальный - 77,755 руб. Было... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Росбанк" на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства. Также на уровне AAA(RU) подтверждены кредитные рейтинги ряда выпусков облигаций... Также на уровне AAA(RU) подтверждены кредитные рейтинги ряда выпусков облигаций... читать дальше

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На прошлой неделе средние цены производителей на подсолнечное масло на российском рынке обвалились на 4,825 тыс. рублей - до 113,35 тыс. рублей за тонну (с НДС), следует из еженедельного мониторинга "СовЭкона". Аналитики полагают, что период активного роста цен на... Аналитики полагают, что период активного роста цен на... читать дальше

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