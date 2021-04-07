Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,228 руб.

Минимальный курс евро составил 91,2025 руб., максимальный - 92,7475 руб. Было заключено 11913 сделок. Объем торгов составил 50042,38 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,635 руб. за евро.

7 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,228 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55772,647 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,555 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,228 руб. Минимальный курс евро составил 91,2025 руб., максимальный - 92,7475 руб. Было заключено 11913... Минимальный курс евро составил 91,2025 руб., максимальный - 92,7475 руб. Было заключено 11913... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8572 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7101 руб., максимальный - 11,9243 руб. Было заключено 442... Минимальный курс юаня составил 11,7101 руб., максимальный - 11,9243 руб. Было заключено 442... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5652 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,8325 руб., максимальный - 78,045 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,8325 руб., максимальный - 78,045 руб. Было... читать дальше

.

Сбербанк 8 апреля с 14:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-SBER26 номинальным объемом 30 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Андеррайтером выпуска выступает SberCIB. Андеррайтером выпуска выступает SberCIB. Как сообщалось ранее, с 10:00 МСК 6 апреля до 15:00 МСК... Как сообщалось ранее, с 10:00 МСК 6 апреля до 15:00 МСК... читать дальше

.

Потребительские цены в РФ за период с 30 марта по 5 апреля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция также составлял по 0,2%. На двух предыдущих неделях инфляция также составлял по 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,1%, с... С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,1%, с... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший торги среду в миноре, завершил день на позитиве. Большинство фондовых индексов стран Западной Европы росло в начале торгов после публикации окончательных данных PMI, к вечеру индикаторы изменялись без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Западной Европы росло в начале торгов после публикации окончательных данных PMI, к вечеру индикаторы изменялись без единой динамики. Фондовые... Фондовые... читать дальше

.

Россия предлагает партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) создавать совместные предприятия в сфере крупноузловой сборки воздушных судов, а также производства комплектующих для авиатехники. Этот вопрос обсуждался в рамках прошедшего в Ташкенте заседания совета по... читать дальше

.

Нефтяные цены снижаются после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск составила $62,16 за баррель, что на $0,58 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск составила $62,16 за баррель, что на $0,58 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше

.

Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует в ближайшее время начать производство нового кроссовера Haval Jolion на своем российском предприятии, сообщила пресс-служба компании. Кроссовер будет выпускаться в... Кроссовер будет выпускаться в... читать дальше

.

В феврале мировые центробанки вернулись к закупкам золота, увеличив его объем в золотовалютных резервах на 8,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC). Закупки со стороны Индии (11,2 тонны), Узбекистана (7,2 тонны), Казахстана (1,6 тонны) и Колумбии (0,5 тонны)... Закупки со стороны Индии (11,2 тонны), Узбекистана (7,2 тонны), Казахстана (1,6 тонны) и Колумбии (0,5 тонны)... читать дальше

.

Россия в 1-м квартале 2021 года произвела 34,44 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный союз защиты прав... читать дальше

.

Великобритания создала новый регулирующий орган, который займется вопросами антиконкурентного поведения среди крупнейших в мире технологических компаний. Новый орган, получивший название Подразделение цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), будет следить за... Новый орган, получивший название Подразделение цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), будет следить за... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6738 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,005 руб., максимальный - 78,03 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,005 руб., максимальный - 78,03 руб. Было... читать дальше

.

В 2021 году мировые расходы на информационные технологии (ИТ) увеличатся на 8,4% и превысят $4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. В 2020 году они снизились на 2,2% - до $3,76 трлн. В 2020 году они снизились на 2,2% - до $3,76 трлн. При этом в конце января аналитики компании предполагали,... При этом в конце января аналитики компании предполагали,... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,52 млн баррелей - до 498,31 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей и составили 234,59 млн... Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей и составили 234,59 млн... читать дальше

.