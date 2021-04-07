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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8572 руб.
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Набиуллина: нужно быстрее отказываться от административного ограничения цен - это дестимулирует развитие производства
07 апреля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8572 руб.
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7 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8572 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7101 руб., максимальный - 11,9243 руб. Было заключено 442 сделки. Объем торгов составил 1208,23 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,78 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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07 апреля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 апреля снизилась на 0,10% и составила 55772,647 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55772,647 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,555 млрд руб., или на...
.07 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,228 руб. Минимальный курс евро составил 91,2025 руб., максимальный - 92,7475 руб. Было заключено 11913... читать дальше
.07 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8572 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7101 руб., максимальный - 11,9243 руб. Было заключено 442... читать дальше
.07 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5652 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,8325 руб., максимальный - 78,045 руб. Было... читать дальше
.07 апреля 2021 года 19:06
Сбербанк 8 апреля за час соберет заявки на выпуск 5-летних бондов номинальным объемом 30 млрд рублей
Сбербанк 8 апреля с 14:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-SBER26 номинальным объемом 30 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Андеррайтером выпуска выступает SberCIB. Как сообщалось ранее, с 10:00 МСК 6 апреля до 15:00 МСК... читать дальше
.07 апреля 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 30 марта по 5 апреля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция также составлял по 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,1%, с... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги среду в миноре, завершил день на позитиве. Большинство фондовых индексов стран Западной Европы росло в начале торгов после публикации окончательных данных PMI, к вечеру индикаторы изменялись без единой динамики. Фондовые... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:49
Россия предлагает создавать в ЕАЭС СП по крупноузловой сборке самолетов и производству комплектующих
Россия предлагает партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) создавать совместные предприятия в сфере крупноузловой сборки воздушных судов, а также производства комплектующих для авиатехники. Этот вопрос обсуждался в рамках прошедшего в Ташкенте заседания совета по... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:40
Нефтяные цены снижаются после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск составила $62,16 за баррель, что на $0,58 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:37
Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует в ближайшее время начать производство нового кроссовера Haval Jolion на своем российском предприятии, сообщила пресс-служба компании. Кроссовер будет выпускаться в... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:28
В феврале мировые центробанки вернулись к закупкам золота, увеличив его объем в золотовалютных резервах на 8,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC). Закупки со стороны Индии (11,2 тонны), Узбекистана (7,2 тонны), Казахстана (1,6 тонны) и Колумбии (0,5 тонны)... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:19
Россия в 1-м квартале 2021 года произвела 34,44 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный союз защиты прав... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:09
В Великобритании вопросами антиконкурентного поведения интернет-гигантов займется новое Подразделение цифровых рынков
Великобритания создала новый регулирующий орган, который займется вопросами антиконкурентного поведения среди крупнейших в мире технологических компаний. Новый орган, получивший название Подразделение цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), будет следить за... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6738 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,005 руб., максимальный - 78,03 руб. Было... читать дальше
.07 апреля 2021 года 17:53
В 2021 году мировые расходы на информационные технологии (ИТ) увеличатся на 8,4% и превысят $4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. В 2020 году они снизились на 2,2% - до $3,76 трлн. При этом в конце января аналитики компании предполагали,... читать дальше
.07 апреля 2021 года 17:44
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,52 млн баррелей - до 498,31 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей и составили 234,59 млн... читать дальше
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