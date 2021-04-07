ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 77,773 руб.

7 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 77,773 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 139,28 коп.

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Россия предлагает партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) создавать совместные предприятия в сфере крупноузловой сборки воздушных судов, а также производства комплектующих для авиатехники. Этот вопрос обсуждался в рамках прошедшего в Ташкенте заседания совета по... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск составила $62,16 за баррель, что на $0,58 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск составила $62,16 за баррель, что на $0,58 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует в ближайшее время начать производство нового кроссовера Haval Jolion на своем российском предприятии, сообщила пресс-служба компании. Кроссовер будет выпускаться в... Кроссовер будет выпускаться в... читать дальше

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В феврале мировые центробанки вернулись к закупкам золота, увеличив его объем в золотовалютных резервах на 8,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC). Закупки со стороны Индии (11,2 тонны), Узбекистана (7,2 тонны), Казахстана (1,6 тонны) и Колумбии (0,5 тонны)... Закупки со стороны Индии (11,2 тонны), Узбекистана (7,2 тонны), Казахстана (1,6 тонны) и Колумбии (0,5 тонны)... читать дальше

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Россия в 1-м квартале 2021 года произвела 34,44 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный союз защиты прав... читать дальше

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Великобритания создала новый регулирующий орган, который займется вопросами антиконкурентного поведения среди крупнейших в мире технологических компаний. Новый орган, получивший название Подразделение цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), будет следить за... Новый орган, получивший название Подразделение цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), будет следить за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6738 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,005 руб., максимальный - 78,03 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,005 руб., максимальный - 78,03 руб. Было... читать дальше

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В 2021 году мировые расходы на информационные технологии (ИТ) увеличатся на 8,4% и превысят $4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. В 2020 году они снизились на 2,2% - до $3,76 трлн. В 2020 году они снизились на 2,2% - до $3,76 трлн. При этом в конце января аналитики компании предполагали,... При этом в конце января аналитики компании предполагали,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,52 млн баррелей - до 498,31 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей и составили 234,59 млн... Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей и составили 234,59 млн... читать дальше

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Банк России и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планируют создать цифровой профиль юридического лица, заявил начальник управления анализа и регулирования департамента финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубинин на съезде Ассоциации... читать дальше

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В начале торгов в четверг американские фондовые индексы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в преддверии публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск поднялся на 47,18... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск поднялся на 47,18... читать дальше

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Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) за неделю снизились на $14, до $238 за тонну, из-за низкого спроса, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, рынок в... Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, рынок в... читать дальше

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Главный исполнительный директор американского банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон призвал заложить основу для долгосрочного экономического роста США с помощью общенационального "плана Маршалла", делая отсылку к американскому плану восстановления Западной Европы после Второй... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года составила 89,5029% от номинала, что соответствует доходности 7,43% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в рамках новой стратегии до 2023 года прогнозирует среднегодовой рост чистой прибыли более чем на 20%, ждет ее в 2023 году на уровне 75 млрд рублей ($1 млрд), следует из презентации группы. ROE до... ROE до... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне "A-(RU)", изменив прогноз на "позитивный" со "стабильного". Согласно пресс-релизу АКРА, текущий уровень рейтинга обусловлен сбалансированной бюджетной политикой... Согласно пресс-релизу АКРА, текущий уровень рейтинга обусловлен сбалансированной бюджетной политикой... читать дальше

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