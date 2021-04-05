Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56212,715 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 420,677 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 374 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6322 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,378 руб.

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Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

"ЭР-Телеком Холдинг" 15 апреля проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии ПБО-05 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

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Российский рынок акций завершил торги в понедельник снижением индексов под давлением просевшей нефти.

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Цены на нефть эталонных марок значительно снижаются на торгах в понедельник.

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Россия в 2020 году экспортировала чая и кофе на $350 млн, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В натуральном выражении поставки выросли на 32%, до 73 тыс. тонн.