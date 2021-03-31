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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 апреля
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31 марта 2021 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 апреля

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31 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4098,42 (-31,15) руб./грамм; на серебро - 58,36 (-0,88) руб./грамм; на платину - 2854,93 (-14,62) руб./грамм; на палладий - 6388,32 (+167,31) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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31 марта 2021 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5305 руб.

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31 марта 2021 года 19:05
Реальный размер средней пенсии в РФ в феврале снизился на 0,1% - Росстат
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В январе 2021 года реальный...    читать дальше
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31 марта 2021 года 19:02
Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в феврале снизился на 2,3% - Росстат
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2021 года снизился на 2,3% в годовом выражении после снижения на 1,2% в январе, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-феврале 2021 года выпуск по базовым видам...    читать дальше
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31 марта 2021 года 19:00
Инфляция за период с 23 по 29 марта составила 0,2%, как и неделей ранее - Росстат
Потребительские цены в РФ за период с 23 по 29 марта 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Инфляция за период с 16 по 22 марта также составляла 0,2%.

С начала марта потребительские цены увеличились на 0,7%, с начала года - на...    читать дальше
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31 марта 2021 года 18:54
Рынок российских акций вырос на 0,5-1%
Рынок акций РФ завершил торги в положительной зоне на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял...    читать дальше
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31 марта 2021 года 18:45
Аграрии РФ за 2 месяца увеличили продажу пшеницы на 13% - данные Росстата
Сельхозорганизации РФ в январе-феврале этого года реализовали 4,341 млн тонн пшеницы, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росстата.

В феврале было продано 2,164 млн тонн.

Кукурузы в январе-феврале реализовано...    читать дальше
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31 марта 2021 года 18:38
Продажи бензинов на СПбМТСБ в январе-марте выросли почти на 4%
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31 марта 2021 года 18:31
Moody's подтвердило рейтинг "Энел Россия" на урове "Ba3", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг ПАО "Энел Россия" на уровне "Ва3" и рейтинг вероятности дефолта "Ва3-PD".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов "стабильный".

"Подтверждение рейтингов отражает...    читать дальше
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31 марта 2021 года 18:22
Нефтяные цены меняются разнонаправленно
Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики после публикации данных о сокращении запасов нефти в США впервые за шесть недель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 876 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного...    читать дальше
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31 марта 2021 года 18:17
Законопроект об "антиотмывочных светофорах" для клиентов банков не соотносится со статусом ЦБ - правовое управление Госдумы
Правовое управление Госдумы считает, что нормы депутатского законопроекта о создании на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства, не соотносится со...    читать дальше
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31 марта 2021 года 18:08
В феврале количество ипотечных сделок в РФ выросло на 30% - Росреестр
В феврале 2021 года россияне оформили более 325 тыс. ипотечных сделок, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в среду в пресс-службе Росреестра.

"По итогам февраля 2021 года количество зарегистрированных Росреестром ипотек составило более...    читать дальше
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31 марта 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,4689 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4689 руб.

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31 марта 2021 года 17:39
Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для обновления сетей ЖКХ
Обновление инфраструктуры в ЖКХ могло бы финансироваться из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет возвратности средств, предложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы просили бы рассмотреть возможность, так как это окупаемые проекты, использовать...    читать дальше
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