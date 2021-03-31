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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2888,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1741,77 млрд руб.
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31 марта 2021 года 09:58
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2888,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1741,77 млрд руб.
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31 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 марта составили по Российской Федерации 2888,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2708,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2426,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2296,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 марта составили 1741,77 млрд руб. против 1739,30468 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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