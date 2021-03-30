.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2426,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1739,3 млрд руб.
.
30 марта 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2426,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1739,3 млрд руб.
|0
30 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 марта составили по Российской Федерации 2426,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2296,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2565,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2401,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 марта составили 1739,3 млрд руб. против 1746,14675 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 марта 2021 года 09:34
Розничные продажи в Японии в феврале 2021 года сократились на 1,5% в годовом сравнении, свидетельствуют официальные данные. Темпы снижения замедлились по сравнению с январем (2,4%). Эксперты в среднем ожидали более значительного падения розничных продаж в... читать дальше
.30 марта 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2426,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1739,3 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 марта составили по Российской Федерации 2426,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2296,4 млрд руб. На... читать дальше
.30 марта 2021 года 09:17
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-628 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
.30 марта 2021 года 09:14
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах во вторник. Рынки "находятся в ожидании новых катализаторов, чтобы взять конкретное направление", отмечает аналитик IG Цзиньи Пан. На этой... читать дальше
.30 марта 2021 года 09:10
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в паре с евро и растет к иене. По состоянию на 9:04 мск евро стоил $1,1763 по сравнению с $1,1764 на закрытие предыдущей сессии. Таким образом единая европейская валюта находится вблизи 4-месячного минимума, до... читать дальше
.30 марта 2021 года 09:05
Правительство опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экологического сбора. "Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:56
Федеральная резервная система (ФРС) не учитывает в денежно-кредитной политике потребности правительства США в финансировании крупного и растущего госдолга, и никогда не будет делать этого, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Свое первое публичное... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:47
Австралия ввела санкции в отношении одного физлица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив. "Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:39
Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо меняются по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг. Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:33
Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию в понедельник на новом рекордном максимуме, несмотря на падение акций финансового сектора Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 98,49 пункта (0,3%) и составил... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60,1 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 5,4 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:28
Олег Белозеров назначен гендиректором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 29 марта, сообщила пресс-служба правительства. Белозеров возглавил РЖД в 2015 году... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,486... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:20
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефти и аппетита инвесторов к риску. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,57 - 75,66 руб., по итогам первой минуты торгов курс... читать дальше
.30 марта 2021 года 08:11
Фондовые индексы стран Западной Европы в основном умеренно выросли по итогам торгов в понедельник. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,16% и составил 427,61 пункта. Германский индикатор DAX вырос на 0,47% и достиг... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.