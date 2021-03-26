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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -66,7 млрд руб.
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26 марта 2021 года 10:20

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -66,7 млрд руб.

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26 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 марта по данным на начало операционного дня снизилось до -66,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 89 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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