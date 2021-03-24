Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3608,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1562,49 млрд руб.

24 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 марта составили по Российской Федерации 3608,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3447,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3674,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3489,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 марта составили 1562,49 млрд руб. против 1565,69662 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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