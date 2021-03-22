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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 137,5 млрд руб.
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22 марта 2021 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 137,5 млрд руб.
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22 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 137,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 138,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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22 марта 2021 года 20:43
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,81 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3489,07 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию... читать дальше
.22 марта 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 марта выросла на 0,47% и составила 55352,860 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 55352,860 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,379 млрд руб., или на...
.22 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6062 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,175 руб., максимальный - 75,0975 руб. Было... читать дальше
.22 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8056 руб. Минимальный курс евро составил 88,3 руб., максимальный - 89,605 руб. Была заключена 8281 сделка.... читать дальше
.22 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4615 руб. Минимальный курс юаня составил 11,393 руб., максимальный - 11,54 руб. Было заключено 315 сделок.... читать дальше
.22 марта 2021 года 19:12
ЦБ РФ в феврале отмечает оживление кредитования после сезонно низких темпов в январе: кредиты компаниям выросли на 0,8% после традиционного январского сокращения (на 0,2%), темпы роста кредитов физлицам ускорились до 1,4% с 0,8%. В феврале корпоративный портфель вырос... читать дальше
.22 марта 2021 года 19:07
Доллар США и евро растут на "Московской бирже", курс доллара поднялся выше 75 руб. впервые с 22 февраля, евро торгуется выше 89 руб. впервые с 5 марта. Курс доллара США составил 75,015 руб. в 18:54 мск, что на 90 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил... читать дальше
.22 марта 2021 года 19:05
Прибыль российских банков в феврале 2021 года составила 168 млрд рублей, говорится в комментарии ЦБ РФ. Ранее сообщалось, что банки РФ в феврале 2020 года получили 140 млрд рублей прибыли. Таким образом, по сравнению с этим показателем прибыль сектора в феврале 2021... читать дальше
.22 марта 2021 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский индекс Hang... читать дальше
.22 марта 2021 года 19:00
В январе 2021 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 18,8% по сравнению с январем 2020 годом - до 92,9 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). К декабрю 2020 г. рост составило 29,7%. В январе прошлого года рост... читать дальше
.22 марта 2021 года 18:45
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (СКФ) по РСБУ в 2020 году выросла в 1,9 раза по сравнению с 2019 годом, до 13,448 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ увеличилась на 67,5%, до 15,818 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 85%, до 13,761 млрд рублей.... читать дальше
.22 марта 2021 года 18:38
ПАО "Нижнекамскшина" в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 146 млн рублей, что в 4,4 раза меньше показателя предыдущего года, сообщается в отчетности шинного завода. Выручка сократилась в 2,1 раза - до 6,9 млрд рублей. При этом предприятие смогло сдержать рост... читать дальше
.22 марта 2021 года 18:31
Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4% после четырех лет роста, сообщила Государственная служба статистики. Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 4 трлн 194,1 млрд гривен. По данным ведомства, в первом квартале 2020 года по сравнению с... читать дальше
.22 марта 2021 года 18:23
Темпы роста российского рынка жилой недвижимости стабилизируются во втором полугодии 2021 года, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. По мнению агентства, в это время, как ожидается, завершится действие государственной программы субсидирования... читать дальше
.22 марта 2021 года 18:16
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу при нынешних темпах вакцинации может быть достигнут в июле - августе, при более масштабном использовании вакцин - даже раньше. "Наша задача - как раз как можно быстрее и эффективнее... читать дальше
.22 марта 2021 года 18:09
Россия в этом сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 7 марта 2021 года) экспортировала 39,7 млн тонн зерна, что на 25,6% больше, чем годом ранее (31,6 млн тонн), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе в специальном обзоре. В том числе экспорт пшеницы вырос до 33,07 млн тонн с... читать дальше
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