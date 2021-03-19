Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3396,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1563,73 млрд руб.

19 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 3396,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3192,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3272,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3075,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 марта составили 1563,73 млрд руб. против 1519,58935 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.