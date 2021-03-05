05 марта 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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5 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.03 по 14.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|08.03.2021
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Январь 2021
|08.03.2021
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Январь 2021
|09.03.2021
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Январь 2021
|09.03.2021
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Январь 2021
|09.03.2021
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Январь 2021
|09.03.2021
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|IV квартал 2020
|10.03.2021
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Январь 2021
|10.03.2021
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Январь 2021
|10.03.2021
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Февраль 2021
|10.03.2021
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Март 2021
|10.03.2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 февраля по 05 марта
|10.03.2021
|22:00
|Бюджет США
|Февраль 2021
|11.03.2021
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Март 2021
|11.03.2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 февраля
|11.03.2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 февраля
|12.03.2021
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Январь 2021
|12.03.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Февраль 2021
|12.03.2021
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Январь 2021
|12.03.2021
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Январь 2021
|12.03.2021
|16:30
|Безработица в Канаде
|Февраль 2021
|12.03.2021
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Февраль 2021
|12.03.2021
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Январь 2021
|12.03.2021
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2021
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