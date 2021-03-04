ЦБ РФ установил курс евро с 5 марта в размере 88,9421 руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 88,9421 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,53 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,48 пункта (0,541%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3397,56 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию... читать дальше

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негативный" по кредитному рейтингу Киви банк, говорится в пресс-релизе агентства. "Сохранение статуса "Рейтинг на пересмотре - негативный" по кредитному рейтингу Киви банк (АО) отражает мнение АКРА о сохраняющемся уровне неопределенности, связанной с установлением... "Сохранение статуса "Рейтинг на пересмотре - негативный" по кредитному рейтингу Киви банк (АО) отражает мнение АКРА о сохраняющемся уровне неопределенности, связанной с установлением... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг МКБ и его облигаций на уровне «А(RU)», прогноз «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства. «Подтверждение кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ПАО «Московский кредитный банк» отражает, c одной стороны, мнение... «Подтверждение кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ПАО «Московский кредитный банк» отражает, c одной стороны, мнение... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53748,867 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 439,874 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3943 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,43 руб. Было заключено 294 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,43 руб. Было заключено 294 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7472 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,51 руб., максимальный - 74,06 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,51 руб., максимальный - 74,06 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2869 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7715 руб. Минимальный курс евро составил 88,475 руб., максимальный - 89,27 руб. Было заключено 6767 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,475 руб., максимальный - 89,27 руб. Было заключено 6767 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 февраля 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,2%. С начала года цены на бензин повысились на 1,9%. С начала года цены на бензин повысились на 1,9%. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, отыграл дневные потери благодаря отскоку нефти после локального отката и вышел в небольшой плюс по индексу РТС. В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai... В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai... читать дальше

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Завершение программы льготного ипотечного кредитования в середине 2021 года не окажет значительного влияния на бизнес Сбербанка, есть другие возможности для роста в этом сегменте, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций "ОВК-Финанс" (SPV-структуры ПАО "Объединенная вагонная компания") серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. По новым условиям купонные выплаты 16-21-го... По новым условиям купонные выплаты 16-21-го... читать дальше

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Держатели бондов с залоговым обеспечением "СФО Локосервис финанс" согласились внести изменения в выпуск 10-летних облигации объемом 4,373 млрд рублей и отказались от права на досрочное погашение, говорится в сообщении эмитента. Голосование по обоим вопросам прошло 3... Голосование по обоим вопросам прошло 3... читать дальше

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Птицеводческие предприятия РФ подтверждают решение о заморозке отпускных цен на мясо птицы и яйца на ближайшие два месяца - на март и апрель, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор Национального птицеводческого союза Сергей Лахтюхов. "От ряда компаний уже получены... читать дальше

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Белоруссия намерена к 2025 году снизить объем госдолга до 35% ВВП, для этого привлечение внешних связанных займов со стороны государства будет ограничено суммой $400 млн, заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. "Задача (долговой устойчивости) будет... "Задача (долговой устойчивости) будет... читать дальше

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Менеджмент Сбербанка будет рекомендовать наблюдательному совету направить на выплату дивидендов 56,2% от чистой прибыли за 2020 год, заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками. Сбербанк в 2020 году сократил чистую прибыль по МСФО на 10% - до... Сбербанк в 2020 году сократил чистую прибыль по МСФО на 10% - до... читать дальше

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Фондовые индексы США снижаются в ходе торгов в четверг. Участники рынка находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на онлайн-конференции The Wall Street Journal (начало ожидается в 20:05 мск). По итогам торгов в среду... По итогам торгов в среду... читать дальше

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