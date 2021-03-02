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02 марта 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,4461 руб.
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2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 89,4461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,82 коп.
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02 марта 2021 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы заметно повысились на торгах в понедельник на фоне ралли на мировых рынках благодаря снижению доходности гособлигаций США и позитивным новостям о коронавирусе. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по... читать дальше
.02 марта 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 89,4461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,82 коп.
.02 марта 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 74,0448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,25 коп.
.02 марта 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:00 Индекс изменения стоимости жилья в... читать дальше
.01 марта 2021 года 21:23
СФО "Пандора-1" и "Пандора-2" досрочно погасят 16 марта облигации с залоговым обеспечением на 12,6 млн и 230 млн руб.
СФО "Пандора-1" и "Пандора-2" приняли решение о досрочном погашении 16 марта облигаций с залоговым обеспечением на 12,6 млн и 230 млн рублей соответственно, говорится в сообщениях эмитентов. СФО "Пандора-1" и "Пандора-2" разместили выпуски в феврале 2016... читать дальше
.01 марта 2021 года 21:23
ИА "Титан-3" установил ставку цену размещения облигаций класса "Б1" на уровне 140,5%, объем размещения - 323,6 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок прошел 26 февраля. Ставка 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного... читать дальше
.01 марта 2021 года 21:21
О "Ипотечный агент Санрайз-1" досрочно погасил жилищные облигации класса «Б», «В» и «М» на сумму 188,5 млн рублей, говорится в сообщениях компании. "Ипотечный агент Санрайз-1" разместил бонды классов "А", "Б", "В" и «М» общим объемом 1,2 млрд рублей летом 2014... читать дальше
.01 марта 2021 года 21:19
АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпуска облигаций на 10 млрд руб. ООО «СОПФ ФПФ» на уровне АAA(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ" на 10 млрд руб. на уровне "АAA(RU)", говорится в сообщении агентства. "Уровень риска выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ", единственным участником которого является Государственная корпорация развития... читать дальше
.01 марта 2021 года 20:44
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,52 пункта (1,181%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3386,16 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.01 марта 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 марта выросла на 0,50% и составила 53282,135 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53282,135 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 266,099 млрд руб., или на...
.01 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1182 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9 руб., максимальный - 74,4975 руб. Было заключено... читать дальше
.01 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3501 руб. Минимальный курс евро составил 89 руб., максимальный - 90,7375 руб. Было заключено 6915 сделок.... читать дальше
.01 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4541 руб. Минимальный курс юаня составил 11,42 руб., максимальный - 11,5015 руб. Было заключено 365 сделок.... читать дальше
.01 марта 2021 года 18:59
Российский рынок акций, начавший первые весенние торги уверенным ростом, и завершил понедельник в зеленой зоне. Фондовые рынки Европы демонстрировали повышательный тренд на фоне ралли на мировых рынках благодаря снижению доходности гособлигаций США и позитивным новостям... читать дальше
.01 марта 2021 года 18:53
Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе повысились на $4 - до $284 за тонну (FOB). Они начали расти на фоне укрепления котировок у других поставщиков, следует из мониторинга "СовЭкона". Как напоминают эксперты, цены на российскую пшеницу... читать дальше
.01 марта 2021 года 18:46
Банк России поддержал инициативу перейти к расчету переменной части вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - success fee - в зависимости от реального дохода фонда, рассказали "Интерфаксу" участники рабочей группы по законодательному обеспечению развития... читать дальше
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